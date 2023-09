O São Paulo é campeão da Copa do Brasil 2023! Após vencer por 1 a 0 na ida, o Tricolor segurou a pressão do Flamengo e empatou por 1 a 1 no jogo de volta, na tarde deste domingo (24), no Morumbi. Vice-campeão em 2000, o São Paulo conquista a Copa do Brasil pela primeira vez na história. Após o título inédito, o técnico Dorival Júnior concede entrevista coletiva diretamente do estádio do Morumbi, em São Paulo, palco da decisão. Acompanhe no vídeo acima!