O técnico Dorival Júnior concede entrevista coletiva após a vitória do São Paulo por 3 a 0 sobre o Grêmio, no Morumbi. Os gols do time paulista foram marcados por Michel Araújo, ainda no primeiro tempo, e Pablo Maia, na segunda etapa. James Rodríguez foi o garçom nos dois gols. Já nos acréscimos do jogo, Luciano se aproveitou de falha do latsral Wesley e fechou o placar. O duelo de tricolores foi válido pela 28ª rodada do Brasileirão. Veja a entrevista coletiva de Dorival Júnior no player acima!