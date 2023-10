COMO FOI O PRIMEIRO TEMPO?

A primeira etapa foi bastante intensa, com domínio do São Paulo nos primeiros 30 minutos de jogo. A boa atuação do clube paulista irritou Renato Gaúcho, que fez sua primeira troca ainda no primeiro tempo para reforçar o meio-campo. O jogo ficou um pouco mais equilibrado, com o São Paulo levemente superior ainda. Mesmo marcado de perto, James Rodríguez foi o destaque do jogo com seus passes precisos.