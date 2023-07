Considerando as expectativas criadas no início da temporada, o São Paulo fez um bom primeiro turno, se mantendo no pelotão de cima do Brasileirão. Mas as cobranças irão subir com James Rodríguez e uma possível chegada de Lucas, e o Tricolor não pode se dar ao direito de "queimar gordura" no Brasileirão, senão vai ficar de fora da próxima Libertadores.