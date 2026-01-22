ANÁLISE: elenco curto e calendário apertado colocam o São Paulo em modo de urgência

O São Paulo corre contra o tempo para ajustar a equipe e "evitar perrengues" maiores logo no início da temporada. A sequência imediata é pesada e não permite margem para erro. No fim de semana, o Tricolor encara o Palmeiras em clássico, depois enfrenta o Flamengo na estreia do Campeonato Brasileiro e, na sequência, terá dois clássicos seguidos contra o Santos. Tudo isso com um elenco curto e opções limitadas.

Vindo de derrota para a Portuguesa, o que se viu em campo foi um time apático, com dificuldade para lidar com a pressão mesmo diante de um adversário tecnicamente inferior. A equipe apresentou falhas defensivas, pouca criação e baixa intensidade, cenário que acende um alerta justamente às vésperas de compromissos ainda mais exigentes.

Em meio às turbulências políticas recentes, há a expectativa de que a nova gestão de Harry Massis consiga destravar temas que seguem emperrados no mercado e na montagem do elenco. Dentro de campo, Hernán Crespo tenta ajustar o time variando o esquema, mas encontra limitações claras. No 4-3-3, por exemplo, o São Paulo conta basicamente com Lucca e Ferreira como extremos de origem, o que expõe o risco físico em uma sequência de jogos a cada dois ou três dias.

A falta de reposição pesa. A cada partida, o receio é não perder jogadores por lesão, algo que o Lance! ouviu, já que não há muitas alternativas no banco. A diretoria definiu a Copinha como prioridade no que diz respeito aos garotos de Cotia, o que também limita o uso imediato dos atletas do Sub-20. Com isso, Crespo precisa administrar um elenco enxuto sem poder recorrer amplamente à base neste momento. Nomes como Paulinho, por exemplo, estão no radar do profissional.

O desafio será atravessar essa maratona inicial e, logo depois, ainda encarar compromissos como Primavera e Ponte Preta, já pensando em não repetir os problemas físicos que marcaram a última temporada. Como o próprio treinador costuma dizer, é um carro que está sendo colocado na pista, mas que ainda precisa de calibragem para ganhar estabilidade.