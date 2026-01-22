São Paulo e Corinthians tem uma rivalidade histórica que costumar mexer com a capital paulista, mas os clubes estão próximos de acertar uma transferência. Nesta quarta-feira (21), houve avanço nas negociações para o meia Alisson reforçar o Timão, e os torcedores do Tricolor Paulista.

Os clubes chegaram a um acordo para o empréstimo de Alisson ao clube alvinegro. O meia custará R$ 1,5 milhão aos cofres do Timão, e o contrato terá duração de um ano, com opção de compra ao fim do período. O jogador se destacou no São Paulo e deve reforçar o Corinthians.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Tricolor Paulista mandaram recados ao jogador antes de sua transferência ao clube rival. Veja os comentários sobre a ida de Alisson do São Paulo ao Corinthians. Veja os comentários abaixo:

Alisson deve reforçar o Corinthians (Foto: Geraldo Bubniak/Gazeta Press)

Veja os comentários dos torcedores do Tricolor Paulista

Meia do São Paulo deve ir para o Corinthians; negociação

As diretorias discutem detalhes sobre o modelo de pagamento. Assim como nos dois últimos jogos, Alisson não será relacionado por Crespo para a partida do São Paulo contra a Portuguesa, nesta quarta-feira (21), às 19h30 (de Brasília), no MorumBis.

O Corinthians ficará responsável pelos salários de Alisson, que pertence ao São Paulo, neste período. A chegada do atleta é um pedido de Dorival Júnior, que trabalhou com o meia no São Paulo em 2023, quando o Tricolor conquistou o título da Copa do Brasil.

Com o acordo com o Corinthians, o São Paulo projeta uma economia de aproximadamente R$ 8 milhões ao longo do período do empréstimo. O valor considera a redução de despesas com salários e encargos do atleta, aliviando a folha de pagamento do clube.

