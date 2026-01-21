Web reage à falha de zagueiro do São Paulo: 'Erros ocasionais'

São Paulo recebeu a Portuguesa pela quarta rodada do Campeonato Paulista, no Morumbis. Primeiro gol do jogo, marcado pela Lusa, veio de uma falha de marcação do zagueiro Rafael Tolói, do Tricolor. O jogador não se antecipou, ficou para trás e acabou facilitando a vida de Renê, que só empurrou pra rede.

Confira a reação dos torcedores com a falha do jogador:

Rafael Tolói treinando no São Paulo (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Como foi o jogo entre São Paulo x Portuguesa?

O início da partida foi totalmente dominado pelo São Paulo, que pressionava com intensidade. Com uma escalação alternativa, Lucas Moura, mesmo atuando mais centralizado no meio de campo, aparecia com frequência na área, mas as finalizações pecavam pela falta de força ou esbarravam na defesa da Portuguesa.

A Portuguesa mal conseguia avançar e via a pressão aumentar a cada minuto. Pelo lado tricolor, Lucca, cria de Cotia, levava perigo e tentava impor seu jogo, mas as jogadas esbarravam sempre no último detalhe. Nos minutos finais da primeira etapa, a Lusa começou a crescer mais em produção, criando a primeira oportunidade mais perigosa com João Vitor, que esbarrou em uma defesa absurda do goleiro Rafael.

Com erros de passe e sem conseguir concluir as jogadas, as equipes foram para o intervalo empatadas sem gol.

No segundo tempo, a Portuguesa voltou mais intensa. Precisando de apenas quatro minutos, Gabriel Pires acionou João Vitor pela direita do ataque. O jogador partiu para cima de Nicolas, ganhou no drible e cruzou para a área. Renê se antecipou, Rafael Tolói não conseguiu acompanhar e o jogador abriu o placar para a Lusa.

Indignada com o gol sofrido, a torcida passou a pedir a entrada de Luciano. Os gritos tomaram conta das arquibancadas e, pouco depois, Hernán Crespo atendeu ao clamor.

Aos 13 minutos do segundo tempo, um lance chamou a atenção. Calleri desperdiçou uma chance inacreditável após Ferreirinha deixar o argentino frente a frente com o gol. Ainda na pressão, mais uma vez o Tricolor quase buscou o empate, desta vez com uma cabeçada de Dória e um rebote que parou com Bobadilla.

Após crescer em produção, a pressão surtiu efeito. Aos 30 minutos, Calleri marcou o gol de empate. Depois de passar por cirurgia e ficar quase toda a temporada afastado, o camisa 9 encerrou o jejum logo em seu primeiro jogo como titular no ano. O argentino aproveitou jogada individual de Pedro Ferreira e mandou para o fundo da rede. Calleri não marcava desde março de 2025.

Porém, bastaram quatro minutos para o rumo da partida mudar novamente. Renê foi derrubado na área por Nícolas, após um carrinho. A arbitragem marcou pênalti e o próprio jogador ficou responsável. Na batida, Rafael não defendeu e a Portuguesa saiu à frente mais uma vez.

A Portuguesa manteve a pressão até os minutos finais e seguiu criando chances. Aos 43, marcou o segundo gol. Em jogada de velocidade, Maceió aproveitou o rebote e finalizou de primeira. Rafael ainda tentou defender, mas se atrapalhou no lance.

No final, Calleri voltou a aparecer para tentar recolocar o São Paulo na partida. Já nos acréscimos, o camisa 9 diminuiu a diferença, mas não foi suficiente para evitar a derrota tricolor. Nos acréscimos, Renê, da Portuguesa foi expulso após um carrinho em Luciano, deixando o time com um a menos em campo. Mesmo assim, o resultado se manteve.