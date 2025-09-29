Alvo de protestos da torcida do São Paulo, Julio Casares se manifesta

O presidente do São Paulo, Julio Casares, foi alvo de fortes protestos por parte da torcida tricolor nesta segunda-feira (29). A equipe enfrenta o Ceará pelo Brasileiro às 19h. Perto das 17h, uma movimentação de torcedores começou perto do Morumbis. Com faixas e caixões com fotos de Casares e Belmonte, todos os dirigentes foram criticados.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Com força das organizadas, muito do protesto foi causado por conta da eliminação recente na Copa Libertadores, que aconteceu na última semana contra a LDU. Até então, Casares ainda não havia se manifestado sobre o assunto.

Poucos minutos depois dos protestos terminarem, o presidente soltou uma nota nas suas redes sociais pedindo desculpa e falando sobre tópicos como a recuperação financeira. No final da nota, Casares disse estará trabalhando junto ao elenco pensando em reconstrução.

continua após a publicidade

➡️Torcida do São Paulo protesta contra diretoria, jogadores e pede mudanças no clube

Os protestos contaram com a presença da bateria do Tricolor e gritos que estavam sendo puxados por lideranças das organizadas. Durante a chegada do ônibus que trazem a delegação, os protestos também acompanharam.

Além de Casares e Belmonte, foram citados nomes como Rui Costa, Nelsinho e Chapecó.

Torcida fez caixões com os rostos de Belmonte e Casares (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Veja a nota de Julio Casares na íntegra

Caros torcedores,

Primeiro, quero me desculpar com cada um de vocês pelas frustrações e dores que uma eliminação, ou mesmo uma derrota em qualquer situação, causa em cada um dos mais de 20 milhões de tricolores espalhados pelo mundo. Como todos sabem, vivemos um período de sacrifícios para implantar uma reestruturação financeira e deixarmos o Tricolor mais saudável economicamente. Este é um processo difícil, mas absolutamente necessário para o Clube. Neste percurso, vamos enfrentar diversos obstáculos e frustrações consequentes desta caminhada vital para o futuro do São Paulo.

continua após a publicidade

Nosso time seguirá competindo com toda nossa força, mas sabemos de todas as dificuldades. Por isso, todas as manifestações neste momento são válidas e importantes. Desde que com civilidade, todos têm direito de expor a sua opinião e as críticas construtivas nos ajudam na hora de encontrarmos o caminho correto, que quase nunca é o mais simples.

Além disso, futebol é momento, e é claro que o torcedor está chateado com a eliminação. Estou certo, porém, que nosso elenco e a comissão técnica estão imbuídos para nos mantermos competitivos e vou me dedicar integralmente para ajudá-los a alcançarmos nossos objetivos. Este é um período delicado de nossa história, mas que iremos superar com muito trabalho. Não há caminho fácil ou rápido, mas há a certeza que do outro lado dessa travessia o São Paulo sairá mais forte.