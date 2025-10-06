Casares cobra mudanças na CBF após polêmicas de arbitragem em São Paulo x Palmeiras

Julio Casares se manifestou e pediu mudanças à CBF após as polêmicas com arbitragem envolvendo Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam da Silva, árbitro de vídeo, durante o clássico entre São Paulo e Palmeiras, que aconteceu no domingo (5).

O presidente do Tricolor havia se manifestado via nota oficial do clube na última noite, mas agora falou novamente, sugerindo mudanças e pedindo, mais uma vez, a divulgação dos áudios do VAR.

A polêmica diz respeito, principalmente, a dois lances: o pênalti não marcado em Tapia após Allan derrubar o chileno na área e a ausência do cartão vermelho para Andreas Pereira após uma dura entrada em Marcos Antônio. Porém, Casares citou que existem mais três lances com erros de interpretação por parte da arbitragem.

Os áudios do VAR não foram divulgados. De acordo com o protocolo da CBF, só são divulgados caso o árbitro consulte a cabine em campo, o que não aconteceu. Na sua fala, Casares pediu para que este protocolo fosse quebrado.

- Venho uma vez mais me manifestar a respeito dos lamentáveis fatos no jogo ocorrido no Morumbis em jogo pelo Brasileirão. Foram cinco vídeos onde a tecnologia entrou em campo, mas a falta de diálogo, omissão e a falta de firmeza técnica entre o árbitro e o árbitro de VAR trouxe um prejuízo ao São Paulo. O São Paulo poderia ter um pênalti e jogar com um a mais, como foi em Fortaleza onde foi merecida a expulsão do Rigoni, mas aqui no Morumbis o critério foi outro. Nesse momento, é momento de ser firme. Eu apoiei o presidente, apoio pela juventude, pelo idealismo e é uma pessoa bem-intencionada. Existe um protocolo de não ceder os áudios quando o VAR não chamar o árbitro de campo para o monitor. Presidente, vamos quebrar o protocolo, precisamos do áudio para imaginar o que acontece - disse Casares.

O clube pode solicitar a análise dos áudios do VAR com a abertura de um Fórum Permanente, mas mesmo assim, a divulgação fica restrita. O São Paulo teria interesse em ter estes áudios divulgados de forma pública.

Além das reclamações e notas que foram divulgadas, o São Paulo também emitiu um ofício para a CBF questionando as decisões. Ainda na noite de domingo (5),foi informado que Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam da Silva passarão por um treinamento de interpretação de regras. A CBF entende que existiram equívocos de interpretação. A entidade não trata como reciclagem e sim como algo temporário.

- Ontem eu soube da nota do afastamento do árbitro de campo e VAR, foi uma medida correta, mas não pode ficar em uma suspensão temporária, mas ele é premiado em outro jogo logo ali na frente. Precisa ter rigor, não foi um erro qualquer. Se tem tecnologia e ela é aplicada em uma demanda maior, ontem inexplicavelmente ela não foi aplicada em nenhum dos lances que mostramos - completou.

Julio Casares sugeriu mudanças para CBF

Para evitar que surjam mais problemas que dizem respeito à arbitragem, Julio Casares sugeriu a criação do desafio, com uma ideia de ser implantado já neste Campeonato Brasileiro, além de mudanças na súmula e a divulgação dos áudios em todas as ocasiões. De acordo com o presidente, "chegaram no limite" com a situação do último jogo.

- Ficam duas sugestões. A do desafio e a de contemplar na súmula todo o diálogo do áudio daquele jogo. O que aconteceu ontem no Morumbis é para colocar um fim no que está acontecendo na arbitragem no Brasil. Confio em vocês e confio na transparência que nós devemos ter a partir do fornecimento desses áudios e desse diálogo entre o campo e a cabine de VAR ontem. Lamentamos demais, mas estamos aqui acreditando que a partir, não só da suspensão, mas do fornecimento dos áudios e para que seja incluída na súmula um princípio de mudança na arbitragem. Chegamos no limite - completou.

Clássico contou com muitas polêmicas de arbitragem (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Veja a fala de Julio Casares na íntegra

