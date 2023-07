Nesta quinta-feira (13), contra o Palmeiras no Allianz Parque, Dorival não pode contar com Pablo Maia. Por conta do falecimento do pai, a Cria de Cotia não foi relacionada e Alisson assumiu seu lugar - mas em uma função um pouco diferente do que costuma ter. Ao lado de Gabi Neves, Alisson assumiu um papel de volante no esquema.