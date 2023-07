O São Paulo fez o que quis contra o Palmeiras e conseguiu sua classificação na tão sonhada semifinais da Copa do Brasil. Mesmo com o gol anulado de Calleri, Caio e David garantiram a vitória por 2 a 1, se aproveitando das falhas da defesa do Palmeiras. Do lado alviverde, Piquerez foi o responsável pelo único gol da equipe de Abel Ferreira nestes dois jogos válidos pelas quartas de final da competição. Vejas as notas do Lance!.