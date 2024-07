O presidente do São Paulo, Julio Casares (Foto: Rubens Chiri / São Paulo)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/07/2024 - 15:32 • São Paulo (SP)

Perto de anunciar a contratação do volante Marcos Antônio, da Lazio, a diretoria do São Paulo segue trabalhando para contratar mais três reforços nesta janela de transferências: outro volante, um zagueiro e um lateral-esquerdo.

O principal nome para o meio-campo tricolor segue sendo Thiago Mendes, que atuou pelo clube entre 2015 e 2017. O jogador pertence ao Al-Rayyan, do Catar, e ainda tem nove meses de contrato com seu atual clube, e é desejo do São Paulo há alguns meses. No entanto, em dezembro já é possível que ele assine um pré-contrato com outra equipe, por isso, a diretoria tricolor está otimista por um cenário positivo.

O Tricolor ainda busca um substituto para Diego Costa, negociado com o Krasnodar (RUS), e conversa com Maurício Lemos, do Atlético-MG, com tratativa para chegar por empréstimo. O defensor não participou da vitória do Galo sobre o Vasco, neste domingo (21).

Maurício Lemos soma seis partidas no Brasileirão com a camisa do Atlético-MG e, se completasse a sétima, não poderia defender o São Paulo na competição. Isso porque o regulamento prevê que atletas podem atuar por outro clube na Série A somente com menos de sete jogos disputados antes de se transferir.

Agora, para a lateral-esquerda, os dirigentes a ideia da diretoria é buscar com urgência. Isso porque a saída do lateral-esquerdo Welington, de 23 anos, que aceitou uma oferta para defender o Southampton, da Inglaterra na próxima temporada.

Com isso, o time paulista terá de recorrer ao mercado para suprir a perda de seu jogador titular, que pode deixar o Brasil até mesmo antes do fim de seu contrato, que vai até dezembro.

A primeira opção do Tricolor é pela contratação de Alex Sandro, de 33 anos, que estava na Juventus, da Itália, e agora está livre no mercado. No entanto, o jogador espera permanecer na Europa, mas caso opte em voltar ao futebol brasileiro, o Tricolor faria uma proposta. A ideia do time comandado por Luís Zubeldía é contratar um jogador que já chegue para ser titular da posição.