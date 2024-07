São Paulo anuncia venda de Diego Costa ao futebol russo

Zagueiro deixa o clube após seis temporadas pelo time profissional. Foto: Robson Mafra/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 16:10 • São Paulo (SP)

O São Paulo anunciou na tarde desta quarta-feira (17) a venda do zagueiro Diego Costa ao Krasnodar, da Rússia. Formado nas categorias de base do clube, o defensor deixa o Soberano com três títulos conquistados: o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O Lance! confirmou que os valores da negociação são estimados em 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 44 milhões). O São Paulo é dono de 80% dos direitos do zagueiro de 24 anos, que já realizou exames médicos pelo Krasnodar e já tinha sido liberado das últimas atividades pelo clube.

O anúncio foi feito por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais. Confira:

-Muito feliz por tudo o que eu vivi aqui, agradeço à minha família, que sempre acreditou em mim; aos torcedores, que quando comecei a jogar me apoiaram de uma forma que jamais esperei. Então, fico até emocionado de falar. Agradeço muito a Deus, porque consegui realizar o sonho daquele moleque que saiu lá de Campo Grande, que trabalhar de pedreiro com o padrasto. Jamais imaginei viver tudo isso. - afirmou Diego Costa, no vídeo de despedida do clube.

Diego Costa foi campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo. (Foto Reprodução/Instagram)

Camisa Oficial São Paulo I 2024 Camisa Oficial São Paulo I 2024 Aproveite para garantir a camisa de 2024 do Tricolor. Todos os tamanhos disponíveis na FutFanatics! Quero comprar

Pelo time profissional do São Paulo, Diego Costa realizou 161 jogos e marcou cinco gols. Na temporada atual, o defensor tem atuado como reserva, mas já entrou em campo por 30 partidas.

No clube russo, Diego Costa encontrará outros três brasileiros: Victor Sá, ex-Botafogo, Vitor Tormena, Kaio Pantaleão.