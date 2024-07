Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/07/2024 - 18:48 • Rio de Janeiro

O São Paulo busca um substituto para Diego Costa, negociado com o Krasnodar (RUS), e conversa com Maurício Lemos, do Atlético-MG. O defensor não participou da vitória do Galo sobre o Vasco, neste domingo (21).

As tratativas do Tricolor para contratar o jogador seriam por empréstimo, com a chegada ainda na atual janela de transferências.

Maurício Lemos soma seis partidas no Brasileirão com a camisa do Atlético-MG e, se completasse a sétima, não poderia defender o São Paulo na competição. Isso porque o regulamento prevê que atletas podem atuar por outro clube na Série A somente com menos de sete jogos disputados antes de se transferir.

O zagueiro uruguaio não foi relacionado para o jogo contra o Vasco, mesmo estando em condições de jogo. Ele se recuperou de lesão nos últimos dias e foi liberado pelo departamento médico do Galo para atuar.

A informação sobre o interesse tricolor foi publicada inicialmente pelo Canal do Frossard.

Com a saída de Diego Costa, o São Paulo ficou com apenas cinco opções para a zaga: Arboleda, Alan Franco, Ferraresi, Matheus Belém e Sabino. No entanto, os dois últimos não atuam com frequência, e a comissão técnica de Luis Zubeldía desejava uma peça mais confiável para o setor.

A direção tricolor não desejava gastar altos valores com reposição para a defesa e aproveitaria oportunidades acessíveis no mercado, como é justamente o caso de Maurício Lemos.