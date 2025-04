Thaciano projeta reencontro com o Bahia e espera reação do Santos no Brasileirão

A próxima partida do Santos no Campeonato Brasileiro, contra o Bahia, será especial para o meio-campista Thaciano. O jogador foi um dos grandes destaques do clube baiano nos últimos anos e vai reencontrá-lo pela primeira vez desde que chegou ao Peixe.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Thaciano se despediu do Bahia no ano passado, após duas passagens pelo clube, conquistando o título da Copa do Nordeste em 2021. Ao longo de 121 partidas, marcou 26 gols e deu 15 assistências. Sua transferência para o Santos, por R$ 32 milhões, tornou-se a segunda maior venda da história de um clube do Nordeste.

- Tenho um carinho muito grande pelo Bahia, mas hoje defendo as cores do Santos FC. Espero dar o meu melhor para que a gente possa conseguir os três pontos, que serão importantes para a sequência do campeonato. Como eu falei, o Brasileirão é muito difícil, e é importantíssimo sempre ganhar em casa. Sabemos da força do nosso torcedor e eles vão nos impulsionar na busca pelo objetivo - disse o meia.

continua após a publicidade

Além do reencontro, o duelo será importante também para o Santos, que saiu derrotado na primeira partida do torneio para o Vasco, por 2 a 1. Contra a equipe comandada por Rogério Ceni, a bola rola às 20h30.

“A gente sabe que é um campeonato difícil e precisamos pontuar. A estreia não foi como a gente esperava, os três pontos estavam próximos, mas depois não conseguimos. Então agora temos a semana inteira para trabalhar e ajustar alguns detalhes para a próxima partida em casa”, afirmou Thaciano.

continua após a publicidade

Neymar se recupera de uma lesão na posterior da coxa esquerda (Foto: Divulgação/ Santos)

Neymar segue fora?

O Santos ainda não sabe se poderá contar com o atacante Neymar para o duelo contra o Bahia. O jogador tem compartilhado, desde a semana passada, em suas redes sociais, todo o processo de recuperação da lesão na parte posterior da coxa esquerda, sofrida há quase um mês.

O camisa 10 realiza trabalhos internos na academia do CT Rei Pelé e também em sua residência, em Santos. As decisões sobre sua recuperação são tomadas em conjunto com o Departamento Médico do Peixe e seu staff.

Segundo nota publicada pelo Alvinegro na semana passada, o capitão santista está na fase 2 de 3 do processo de recuperação da lesão, que ocorreu nas quartas de final do Campeonato Paulista, contra o Red Bull Bragantino.

Já o atacante Soteldo, poupado contra o Vasco após a Data FIFA com a seleção da Venezuela, sentiu dores no músculo adutor da perna direita e segue em acompanhamento com a fisioterapia do Peixe.