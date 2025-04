Joia do Santos recebe alta e se aproxima do retorno aos gramados

O atacante David Nogueira, uma das grandes promessas das categorias de base do Santos, recebeu alta médica e está liberado para voltar aos jogos do clube após uma grave lesão. Seu vínculo com o Peixe é válido até março de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

David Nogueira rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito enquanto participava de um treinamento com a Seleção Brasileira sub-15 em junho de 2024.

Com o aval do Departamento Médico, a expectativa é que o atleta de 16 anos retorne aos trabalhos do time de Élder Campos, treinador do sub-17. A volta, no entanto, deve acontecer aos poucos.

continua após a publicidade

- Depois de 10 meses, está na hora de voltar a fazer o que eu mais amo! Obrigado, Deus, por todo o cuidado e a todos aqueles que me ajudaram nesse processo. Minha família esteve comigo em todos os momentos, e quero agradecer em especial ao Dr. Joicemar, que cuidou da minha cirurgia, ao Célio Rafael Splesh, meu fisioterapeuta, e ao Fernando Fernandez, que acompanhou minha transição. Família, estou de volta. Amo vocês! - disse David Nogueira nas redes sociais.

Antes de sofrer uma grave lesão, David vinha se destacando como artilheiro do Paulista Sub-15, com 10 gols em seis jogos. O bom desempenho fez com que o Santos renovasse seu contrato até março de 2026, em abril do ano passado, mesmo diante do interesse de outros clubes, como o Palmeiras.

continua após a publicidade

Em 2023, o jovem atacante já havia demonstrado seu talento ao marcar 11 gols em 6 partidas pelo Paulista Sub-14 e três gols em oito confrontos pelo Paulista Sub-15. Além disso, brilhou na Liga de Desenvolvimento da CBF, anotando dois gols em dois jogos.

Lesão do jogador aconteceu ainda pela Seleção (Foto: Jo Marcone/ CBF)

A trajetória de David no futebol começou aos 5 anos, no projeto Bola de Pé, e pouco depois passou pelo Gremetal. Seu talento chamou a atenção no futsal, modalidade em que se destacou antes de chegar ao Santos, em 2016. Aos 8 anos, migrou para os gramados e foi levado diretamente ao clube pelo técnico Felipe Sá. Aos 9 anos, David assinou contrato com a Puma.

Pai de David

Nascido em Lisboa, Portugal, em 21 de janeiro de 2009, David é filho do ex-meia-atacante Edmilson Carmo, que teve passagens por Santos, Guarani, Sport e Portuguesa, além de atuar na Bélgica, Portugal e Albânia.

O pai de David, Edmilson Carmo, atualmente é treinador do Funkbol, equipe que disputa a Kings League do Brasil, torneio de futebol society que reúne atletas profissionais, ex-jogadores e personalidades. O time tem como presidente o cantor de funk MC Hariel.