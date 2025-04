Santos atualiza a situação médica do meia Zé Rafael

Anunciado em fevereiro como novo reforço do Santos, o meio-campista Zé Rafael se recuperou de uma cirurgia inédita no futebol e está evoluindo na recuperação. Ele operou a coluna no dia 6 de fevereiro, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

No ano passado, o atleta teve uma alteração na região lombar baixa, chamada espondilolistese, que consiste no desalinhamento entre duas vértebras, ocasionando dor intensa e limitação funcional de intensidades variadas.

Na ocasião foi indicado tratamento conservador, com alternância de fases de melhora e piora, diminuindo a capacidade de atividades de forma intensa.

-Era uma situação difícil. Eu sofri dor para tudo, não só para treinar e para jogar, mas questões básicas do dia a dia. Joguei, na verdade, o ano todo com muita dor, consequentemente limitado e, obviamente, você acaba perdendo rendimento, porque nesse nível que a gente joga, estando a 100%, o nível já é difícil de competir, agora quando você está abaixo dos adversários, complica - explicou Zé Rafael.

Entenda a recuperação:

Desde o início das negociações com Zé Rafael, o Departamento Médico do Santos, comandado pelo doutor Rodrigo Zogaib, esteve em contato com o jogador e iniciou as análises do quadro e possíveis tipos de tratamento para garantir condições plenas de atuar.

Depois de muitas discussões, foi determinado que Zé Rafael só teria condições plenas com o tratamento cirúrgico. A decisão foi aprovada pela diretoria santista e pelo Palmeiras.

A cirurgia envolveu o uso de enxertos ósseos autólogos (procedimento cirúrgico que utiliza o próprio osso do paciente para reparar lesões ósseas), além das sínteses metálicas que performam o que se chama de 'artrodese intervertebral', diminuindo assim a mobilidade no determinado nível do escorregamento, que ocasionava dor e dificuldade de execução de alguns movimentos.

-Quando eu fui ao especialista, tomei um choque, né? Porque quando se fala de coluna, a gente já imagina que é uma coisa muito sensível, muito delicada, mas ele me passou toda a segurança, toda a tranquilidade, toda a experiência que tem em fazer diversas vezes essa cirurgia. E isso foi me deixando mais tranquilo, para que eu pudesse fazer o procedimento com tranquilidade, sabendo que poderia voltar a competir em alto nível - explicou o meia.

De lá para cá, foram quatro semanas em fisioterapia mista, alternando atendimentos em São Paulo, sob supervisão da equipe médica do Santos FC e do cirurgião, e vindas ao CT Rei Pelé.

O jogador iniciou uma segunda fase de reabilitação, de forma diária, e já executando exercícios com carga, na piscina e no solo, demonstrando muita alegria ao verificar que já não sente mais dores.

-Estou evoluindo de maneira muito rápida até, mais do que a gente esperava e eu estou muito feliz com essa evolução. Desde o dia seguinte à cirurgia, já senti uma diferença no meu corpo. Já não senti a mesma dor que me incomodava durante um longo período. Com relação à recuperação, tenho de agradecer muito aos médicos, a equipe médica do clube, a fisioterapia, minha equipe pessoal, que me ajudou por um tempo, fazendo os tratamentos nos períodos opostos ao clube - completou Zé Rafael.

Zé Rafael encontra-se já em uma fase intermediária, trabalhando a musculatura com certa desenvoltura, ainda aguardando a consolidação total para imprimir mais mobilidade e impacto no treinamento.

Em algumas semanas deve iniciar treinamento no gramado e, logo após, com o grupo, para assim ainda no primeiro turno do Brasileiro poder estrear.

