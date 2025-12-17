Santos perde dois membros da comissão técnica após Tite acertar com o Cruzeiro
Juan Pablo Vojvoda terá mudanças entre seus auxiliares
O Santos sofreu duas baixas importantes na comissão técnica permanente após o retorno de Tite ao futebol brasileiro e o acerto do treinador com o Cruzeiro. O Alvinegro Praiano perde o auxiliar técnico Matheus Bachi, filho de Tite, e o preparador físico Fabio Mahseredjian, que tinham contratos até o final desta temporada e agora integram a equipe do comandante na Raposa a partir de 2026.
Matheus Bachi e Fabio Mahseredjian chegaram ao Santos como parte da comissão de Cléber Xavier. Quando Xavier foi demitido após a goleada de 6 a 0 para o Vasco, o clube optou por manter os dois profissionais. O auxiliar chegou a comandar o time à beira do gramado na derrota por 2 a 0 para o Bahia, na Fonte Nova.
Mesmo com a chegada do técnico Vojvoda, ambos seguiram no Peixe até o fim do ano. Nesta terça-feira, o Cruzeiro anunciou oficialmente a contratação de Tite até dezembro de 2026, confirmando a chegada de Matheus Bachi e Vinicius Bergantin como auxiliares, além de Fabio Mahseredjian como preparador físico.
Com as mudanças, a comissão técnica de Vojvoda no Santos passa a contar com os auxiliares Nahuel Martínez e Gastón Liendo; os preparadores físicos Luis Azpiazu, Tulio Flores, Ricardo Rosa e William Basso; os preparadores de goleiros Santiago Piccinini, Rogério Maia e Denis Gago; além dos analistas de desempenho Raphael Barletta, Gabriel Soares e Felipe Lopes.
