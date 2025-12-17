menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Santos perde dois membros da comissão técnica após Tite acertar com o Cruzeiro

Juan Pablo Vojvoda terá mudanças entre seus auxiliares

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-15.14.20-1-aspect-ratio-1024-1024
Thiago Braga
São Paulo (SP)
Dia 17/12/2025
15:15
Juan Pablo Vojvoda tecnico do Santos durante partida contra o Fortaleza
imagem cameraJuan Pablo Vojvoda durante partida contra o Fortaleza (Foto: Maurício de Souza/AGIR/ Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Santos sofreu duas baixas importantes na comissão técnica permanente após o retorno de Tite ao futebol brasileiro e o acerto do treinador com o Cruzeiro. O Alvinegro Praiano perde o auxiliar técnico Matheus Bachi, filho de Tite, e o preparador físico Fabio Mahseredjian, que tinham contratos até o final desta temporada e agora integram a equipe do comandante na Raposa a partir de 2026.

continua após a publicidade

Santos planeja reformulação para ter ataque dos sonhos em 2026

Matheus Bachi e Fabio Mahseredjian chegaram ao Santos como parte da comissão de Cléber Xavier. Quando Xavier foi demitido após a goleada de 6 a 0 para o Vasco, o clube optou por manter os dois profissionais. O auxiliar chegou a comandar o time à beira do gramado na derrota por 2 a 0 para o Bahia, na Fonte Nova.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Mesmo com a chegada do técnico Vojvoda, ambos seguiram no Peixe até o fim do ano. Nesta terça-feira, o Cruzeiro anunciou oficialmente a contratação de Tite até dezembro de 2026, confirmando a chegada de Matheus Bachi e Vinicius Bergantin como auxiliares, além de Fabio Mahseredjian como preparador físico.

continua após a publicidade

Com as mudanças, a comissão técnica de Vojvoda no Santos passa a contar com os auxiliares Nahuel Martínez e Gastón Liendo; os preparadores físicos Luis Azpiazu, Tulio Flores, Ricardo Rosa e William Basso; os preparadores de goleiros Santiago Piccinini, Rogério Maia e Denis Gago; além dos analistas de desempenho Raphael Barletta, Gabriel Soares e Felipe Lopes.

Santos x Cruzeiro TR AO VIVO
Santos precisou trocar membros da comissão técnica (Foto: Juliana Yamaoka / Lance!)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias