Neymar fecha 2025 em alta e mira Copa após cirurgia no joelho

Neymar encerrou a temporada de 2025 com números que reforçam sua importância no Santos, enquanto negocia a renovação de contrato com o clube, que pretende contar com o camisa 10 pelo menos até a Copa do Mundo. Ao longo do ano, o atacante disputou 28 partidas, sendo titular em 23 delas, marcou 11 gols e deu quatro assistências, com participação direta em um gol a cada 139 minutos.

As médias individuais também foram consistentes, com 2,7 finalizações por jogo, 1,1 no alvo, 2,7 passes decisivos, 1,6 dribles certos, 2,4 bolas recuperadas, 5,5 duelos vencidos e 3,3 faltas sofridas por partida.

No Campeonato Paulista, Neymar atuou em sete partidas, seis como titular, marcou três gols e deu três assistências, participando diretamente de um gol a cada 85 minutos. No torneio estadual, registrou ainda 2,4 finalizações por jogo, 0,9 no gol, 3,0 passes decisivos, 2,1 dribles certos, 3,4 bolas recuperadas, 5,9 duelos ganhos e 3,4 faltas sofridas por partida.

Pelo Campeonato Brasileiro, o camisa 10 entrou em campo em 20 jogos, iniciando 17 deles, marcou oito gols e deu uma assistência, com participação direta a cada 170 minutos.

No Brasileirão, manteve médias de 2,8 finalizações por partida, 1,2 no alvo, 2,5 passes decisivos, 1,5 dribles certos, 2,2 bolas recuperadas, 5,6 duelos vencidos e 3,4 faltas sofridas, além de um cartão vermelho ao longo da competição.

Na Copa do Brasil, mesmo com apenas 54 minutos em campo, Neymar voltou a mostrar impacto. Foram duas finalizações, uma no alvo, pênalti convertido na disputa, 15 passes certos em 17 tentativas, quatro deles decisivos, além de dois duelos vencidos e uma falta sofrida.

Apesar do bom desempenho, o craque terá um desafio fora de campo. Neymar precisará passar por uma cirurgia de correção no menisco do joelho esquerdo e pode perder a pré-temporada do Santos no CT Rei Pelé. O prazo de recuperação está estimado em até um mês.

Paralelamente, o atacante tem como objetivo disputar a Copa do Mundo com a seleção brasileira em junho, mas, para isso, o camisa 10 ainda precisará convencer Carlo Ancelotti a incluí-lo na convocação. Em março, Ancelotti fará a convocação para as partidas contra França e Croácia, e pretende ter uma lista mais próxima do que ele considera ideal para a Copa.