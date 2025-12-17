Santos acerta contratação definitiva de Barreal junto ao FC Cincinnati

O FC Cincinatti anunciou nesta quarta-feira (17) a transferência definitiva de Alvaro Barreal para o Santos. O meia-atacante argentino foi ativando a cláusula obrigatória de compra junto ao FC Cincinnati após o jogador cumprir metas contratuais durante o empréstimo, que terminaria em 31 de dezembro.

Barreal vira o primeiro reforço do Peixe para 2026 e encerrou a temporada em grande fase sob Juan Pablo Vojvoda, com nove gols e uma assistência em 37 jogos — 29 como titular —, destacando-se como artilheiro santista no Brasileirão, um gol à frente de Neymar. Apesar de oscilações iniciais, o argentino evoluiu e se consolida como peça chave no ataque.

O Santos trabalha com a ideia de reformular o elenco para a temporada de 2026, promovendo saídas pontuais para enxugar a folha salarial e criar margem para novas contratações. A prioridade da diretoria é garantir a renovação do contrato de Neymar, ao menos até a Copa do Mundo de 2026.

Com a recente eliminação do Cruzeiro na Copa do Brasil, o clube voltou suas atenções para a possibilidade de repatriar Gabigol. O Peixe sonha em reunir o artilheiro ao camisa 10, formando um ataque de alto nível com dois Meninos da Vila, mas sabe que o caminho envolve negociações complexas com o Cruzeiro, atual detentor dos direitos do atacante, cujo vínculo vai até 2028.