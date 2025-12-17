Santos planeja reformulação para ter ataque dos sonhos em 2026

O Santos planeja uma reformulação no elenco para 2026, com saídas estratégicas visando reduzir a folha salarial e abrir espaço para contratações. O principal objetivo é a renovação do contrato de Neymar, pelo menos até a Copa do Mundo de 2026. Depois da eliminação do Cruzeiro na Copa do Brasil, o foco agora é repatriar Gabigol. O Peixe sonha em ter o artilheiro ao lado do camisa 10, formando um ataque de peso com dois Meninos da Vila, mas o desafio passa por negociações delicadas com o Cruzeiro, atual clube de Gabriel, cujo contrato vai até 2028.

Entre os modelos de negociação avaliados entre as partes, no momento a diretoria santista prioriza um empréstimo com opção de compra, propondo que o Cruzeiro arque com parte dos R$ 2,5 milhões mensais do centroavante, valor que o Santos pretende negociar para baixo visando encaixá-lo no orçamento. Uma rescisão amigável entre Gabigol e Cruzeiro está no radar, mas aí o Santos precisa esperar que o jogador e o clube mineiro se acertem.

Para viabilizar a operação, o clube trabalha com dispensas pontuais: os zagueiros João Basso, com vínculo até o fim de 2026, e Luisão, até 2028; o atacante franco-argelino Billal Brahimi, contratado até o final de 2026; o ponta paraguaio Gustavo Caballero, com acordo até 2028; o volante venezuelano Tomás Rincón, até o fim da próxima temporada; o lateral direito Mayke e o atacante Tiquinho Soares, todos vistos como peças negociáveis para aliviar a folha e criar margem financeira.

Após perder a vaga na final da Copa do Brasil para o Corinthians, a situação de Gabigol ficou ainda mais complicada no time mineiro. O centroavante teve em seus pés a chance de classificar os mineiros, mas perdeu o pênalti e o time foi eliminado da competição. Pesa também para a saída do jogador a chegada do técnico Tite, com quem Gabigol teve problemas quando ambos trabalharam juntos no Flamengo e quando Tite era técnico do Brasil.

Além disso, Gabigol foi o único da delegação cruzeirense a não voltar para Belo Horizonte no domingo após a eliminação na Copa do Brasil, saindo diretamente da Neo Química Arena, o que sinaliza desgaste interno e pode facilitar uma possível liberação.

Enquanto isso, as conversas com Neymar avançam como foco principal, garantindo a permanência do craque no projeto santista pelo menos até o Mundial de 2026. Neymar curte férias em Nova York e as negociações serão retomadas assim que o jogador voltar ao Brasil.