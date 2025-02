Pai de Neymar mostra nas redes sociais reforma de setor da Vila Belmiro

Após a chegada de Neymar ao Santos, o clube tem passado por uma série de transformações na infraestrutura, especialmente na Vila Belmiro. Até aqui, a mais impactante foi um setor do estádio que virou um espaço exclusivo da empresa da família do atleta. Na última quarta-feira (19), 600 convidados acompanharam a vitória do Peixe sobre o Noroeste pelo Paulistão.

A sala de imprensa também vai receber investimentos com a nova marmoraria, revestimento, pintura e iluminação no painel de LED.

As reformas tem o aval do presidente Marcelo Teixeira e são conduzidas pelo Pai de Neymar, além de parceiros que prestam serviços para a família e o Instituto Projeto Neymar Jr.

O vestiário do estádio também está passando por uma transformação radical nesta semana. A responsável pelo setor é a arquiteta Leonice Alves, especialista no mercado de luxo. O Alvinegro ficará 10 dias sem jogar em casa e o grande intervalo possibilitou a troca dos armários dos jogadores, pintura, iluminação e a instalação do gramado sintético.

Pai de Neymar comanda reformas de modernização na Vila Belmiro (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

O Pai de Neymar conta também com a ajuda do CEO da NR Sports, Altamiro Bezerra. A intenção do empresário é modernizar o clube com foco em um primeiro momento no estádio e no CT Rei Pelé, que não recebeu investimento nos últimos anos. No CT, o objetivo é começar a reforma pelo hotel em que os jogadores ficam concentrados para os jogos.

O Santos entra em campo neste domingo (02), contra o Red Bull Bragantino, às 20h45, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

