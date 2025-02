Santos vai reeditar uniforme azul que Neymar vestiu em 2012/13

O Santos anunciou que vai reeditar o uniforme três azul turquesa da temporada 2012/2013 com a Umbro, a fornecedora oficial de material esportivo do clube.

A camisa azul é um marco na torcida do Santos, já que a cor remete não só às origens do clube, mas uma geração campeã pelo clube liderada por Neymar.

O Alvinegro vai lançar os uniformes 1 (branco) e 3 (listrado), em março e abril, respectivamente. A produção da edição especial da camisa azul será realizada em tempo recorde.

-Essa camisa sempre foi um pedido do torcedor santista e a vinda do Neymar Jr. transformou esse lançamento em uma verdadeira missão. O planejamento em torno de uma camisa leva cerca de um ano, pois são diversos estudos de tecido, estampas, desenhos e outras questões técnicas, além de todo o processo de distribuição. Por isso teremos que fazer o trabalho de um ano em 3 meses, sem deixar de entregar um material de qualidade para o torcedor santista-, explica Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil.

Neymar durante festa do centenário do Santos ao lado de Pelé e do ex-presidente Luis Álvaro de Oliveira. (Foto: Ivan Storti/SantosFC)

Além da volta da camisa azul, a Umbro também confirma que, a partir de março, vai lançar os novos uniformes 1 e 2 para a temporada.

-Vamos lançar os uniformes 1 imediatamente e o número 2 próximo do aniversário do clube. Entendemos a urgência do momento e nos antecipamos ao calendário inicialmente previsto, assim o torcedor santista vai poder desfrutar das camisas com antecedência. Nós também sabemos que a demanda será alta e, nos bastidores, já trabalhamos em planos de ação para reposições, caso o estoque inicial esgote rapidamente - completa Eduardo.

Para presidente do Santos Futebol Clube, Marcelo Teixeira, o lançamento dos novos uniformes coincide com o grande momento do Santos.

-Nossa expectativa em relação a essa temporada é extremamente positiva. É fundamental a modernização do material de jogo. Numa análise de imagem, é a exposição da marca Santos. Com certeza, sensibilizará também os nossos torcedores- finaliza Teixeira.

Relembre o 'boom' da camisa azul:

O uniforme foi apresentado pela primeira vez na festa de centenário do Peixe, em abril de 2012, na Vila Belmiro. Neste período, a parceira de material esportivo era a Nike. A ideia da escolha da tonalidade era representar a herança colonial e portuária da cidade e as cores da famosa fonte de Itororó, que fica na entrada de Monte Serrat, um dos principais pontos turísticos da cidade.

Na gola interna, a camisa tem uma frase especial estampada: 'Menino da Vila desde 1912'. A fonte da letra, inspirada nos carimbos que identificam os contêineres do porto de Santos, e os patrocinadores foram modificadas para a tonalidade preta.

Na época, a camisa estava à venda na versão dos jogadores por R$259,90 e na linha de torcedor por R$199,90. Neymar utilizava a camisa 11 no elenco santista.