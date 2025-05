Zagueiro do Santos faz alerta ao time após empate sem gols contra o Ceará

O Santos voltou a decepcionar seu torcedor. Na noite desta segunda-feira (12), o time alvinegro ficou no empate sem gols com o Ceará, em duelo disputado no Allianz Parque, válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Atuando como mandante, mesmo longe da Vila Belmiro, o Peixe não conseguiu se impor diante do adversário e desperdiçou mais uma chance de reagir na competição nacional.

Com o resultado, a equipe comandada por Cleber Xavier chegou ao seu quinto jogo consecutivo sem vitória. Foram três derrotas e dois empates nesse período recente, um desempenho que mantém o Santos afundado na vice-lanterna da tabela de classificação, com apenas cinco pontos somados em oito partidas. O momento ruim tem gerado questionamentos da torcida, que não esconde a insatisfação e vaiou os jogadores ao final do confronto.

Após o apito final, o zagueiro Luan Peres avaliou o desempenho do time e reconheceu que ainda há muito a ser corrigido. Apesar de destacar pontos positivos na atuação, o defensor evitou falar em luta contra o rebaixamento, mas deixou claro que a equipe precisa reagir com urgência.

— O campeonato é longo. É claro que não começamos bem. Hoje mostramos um pouco de progresso, assim como já havíamos feito contra o Grêmio. Mas sem resultado, o progresso perde valor. Precisamos transformar essa melhora em vitórias. Ainda temos muito campeonato pela frente e vamos lutar para sair dessa situação — declarou ao “Sportv”.

Luan também comentou sobre a sequência difícil que o time terá pela frente e reforçou o foco em voltar a vencer, independentemente do adversário.

— Hoje, qualquer adversário é motivo de preocupação para nós. Temos que vencer, independentemente de quem esteja do outro lado. Tabus existem para ser quebrados. Vamos entrar em campo com esse objetivo. Precisamos virar a chave agora — completou o jogador.

O próximo compromisso do Santos será um clássico. No domingo (dezoito), às 16h (horário de Brasília), o Peixe enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Brasileirão.