Luan Peres critica atuação do Santos na derrota para o Vitória: ‘Inaceitável’
Na briga contra o rebaixamento no Brasileirão, Santos foi derrotado em casa pelo Vitória
A derrota na Vila Belmiro para o Vitória, por 1 a 0, na noite desta segunda-feira (20) incomodou muito os jogadores do Santos. Luan Peres disse, após a derrota na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro, que foi "inaceitável" perder um duelo pelo confronto direto, já que os dois times estão na parte de baixo da tabela de classificação.
- É inaceitável, né? A gente não pode perder um confronto direto. Conversamos de vir de um jogo belíssimo contra o Corinthians. E a gente sabia que não podia decair o nível, mas não conseguimos manter o bom futebol. Eles vieram para jogar por uma bola, foi isso que eles fizeram. E conseguiram ser uma bola, depois se fecharam lá atrás e não conseguimos ser efetivos para fazer o gol. Não tem que lamentar. É esperar o próximo jogo para somar pontos e sair dessa situação, que já estamos de saco cheio - desabafou Luan Peres.
O zagueiro acredita que, apesar do fraco desempenho diante de sua torcida, os santistas precisam acreditar que o time seguirá na Série A do Brasileirão, ainda que o Peixe seja o primeiro time fora da degola.
- Tem que acreditar (na permanência)... pelos bons jogos que a gente faz também, acho que hoje foi um mau jogo, perdemos. Fizemos dois clássicos (São Paulo e Corinthians), então é acreditar nos bons jogos e nos jogadores também, É focar nas boas partidas que fizemos, agora contra o Botafogo, para desempenhar como foi na última rodada - completou o santista.
Com a derrota, o time segue em 16° lugar na tabela de classificação, com 31 pontos. No entanto, agora o Vitória empatou no número de pontos com o Peixe, mas está atrás pelo critério de desempate. Portanto. o Santos não pode nem cogitar perder pontos na próxima rodada. contra o Botafogo, no Engenhão.
