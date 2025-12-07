No encerramento do Brasileirão, Gabigol reencontra Santos pelo Cruzeiro

O Santos recebe o Cruzeiro pelo encerramento do Campeonato Brasileiro neste domingo (7), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro.

O Peixe precisa apenas de um empate para se livrar da zona de rebaixamento e se manter na elite do futebol brasileiro. Já a Raposa garantiu o terceiro lugar e está focada na disputa da semifinal da Copa do Brasil, por isso deve jogar com o time alternativo.

O time mineiro conta com dois Meninos da Vila no ataque: Gabigol (que já passou duas vezes pelo clube) e Kaio Jorge (negociado com a Juventus em 2021). A dupla atuou junta em apenas nove jogos nesta temporada. Kaio Jorge, inclusive, deve terminar o campeonato como artilheiro, com 21 gols.

Gabriel Barbosa tem seis gols no Campeonato Brasileiro. (Foto: Rodney Costa/ZIMEL PRESS)

Gabigol no Cruzeiro:

Maior contratação para a temporada do Cruzeiro, com direito a apresentação com Mineirão lotado, Gabigol fez apenas 22 jogos como titular na temporada. Destes, só nove foram ao lado de Kaio Jorge, que foi o dono da posição no ataque celeste.

Entretanto, nas poucas vezes em que jogaram, os resultados foram bons, com cinco vitórias, três empates e uma derrota, com 18 gols marcados e seis sofridos.

Desde o "click" de Leonardo Jardim na temporada, onde muitas coisas mudaram, como as saídas de Marlon e Dudu, a dupla entrou como titular em apenas cinco oportunidades, contra Juventude (2x), CRB e Vila Nova (2x), com duas vitórias e três empates.

Após a vitória por 2 a 1 contra o Internacional no Mineirão, pelo Brasileirão, Leonardo Jardim chegou a comentar sobre a fala de espaço para o camisa 9. Na visão do português, é muito difícil encaixa-lo com Matheus Pereira e Kaio Jorge, que são destaques nacionais.

— Já disse tantas vezes… O Gabriel é um excelente jogador, um profissional louvável. Nessa estrutura que eu jogo, dentro das minhas limitações, eu não consigo encaixar os três jogadores ao mesmo tempo. Os dois (Matheus Pereira e Kaio Jorge) estão fazendo uma temporada extraordinária, como vocês veem. Sei que, às vezes, os torcedores dizem 'você tem que arrumar um sistema'…. Sou só o Leonardo Jardim, não consigo fazer mágica. Sempre que armava um esquema mais ofensivo, perdia o equilíbrio da equipe, a capacidade de pressionar e perdemos os jogos — justificou Leonardo Jardim.

— A responsabilidade do Gabriel não jogar é do Matheus e do Kaio e da minha incompetência como treinador de não conseguir colocar esses três jogadores ao mesmo tempo — acrescentou, com ironia, o técnico do Cruzeiro.

Gabigol no Santos:

Revelado pelo Santos, Gabriel acumula duas passagens pelo clube. Saiu pela primeira vez aos 19 anos, em agosto de 2016, rumo à Inter de Milão, da Itália.

O jogador foi descoberto pelo clube quando morava em São Bernardo. Chegou ao Peixe em 2006 e foi promovido ao profissional em 2013. Ele se despediu em uma entrevista coletiva ao lado da mãe, Lindalva, do pai, Valdemir, e da irmã, Dhiovana. Até hoje, sua mãe mora na Baixada Santista, e Gabigol é casado com Rafaella, irmã de Neymar.

Na segunda passagem pelo Santos, atuou emprestado pelo clube italiano, aos 22 anos, em 2018. Ele terminou o ano como artilheiro do Campeonato Brasileiro (18 gols) e da Copa do Brasil (quatro gols). Pelo Alvinegro Praiano, foi campeão Paulista em 2015 e 2016, o último título de grande expressão do time.

Em janeiro de 2019, assinou um contrato de cinco temporadas com o Flamengo e, no ano seguinte, registrou uma visita à Vila Belmiro nas redes sociais, o que irritou os torcedores do Rubro-Negro. Depois de seis anos, deixou o clube carioca com 308 jogos, 161 gols, 43 assistências e 13 títulos.

No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, as equipes se enfrentaram pela 19ª rodada, no Mineirão, e o Peixe venceu de virada por 2 a 1, resultado que deu uma sobrevida ao então técnico Cléber Xavier. Os gols foram marcados por Guilherme e Caballero. Na ocasião, Neymar foi titular e foi substituído por João Schmidt, enquanto Gabriel entrou no final do segundo tempo na vaga de Lucas Romero.