Willian Arão passa por cirurgia e será desfalque nos próximos jogos do Santos

O volante Willian Arão será desfalque do Santos nos próximos jogos em razão de uma crise de litíase renal.

De acordo com o clube, o jogador sentiu fortes dores após a partida contra o Red Bull Bragantino, no último domingo (25), na Neo Química Arena, e foi encaminhado ao Hospital São Luiz, em São Paulo. Após a realização de exames, foi constatada a presença de um cálculo de grandes proporções, responsável pela crise.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Seguindo orientação do especialista do hospital e do Departamento Médico do Santos, o atleta foi submetido a um procedimento cirúrgico para a retirada do cálculo, com o objetivo de evitar complicações mais graves. Arão permanecerá com uma sonda interna por alguns dias, o que o impedirá de realizar atividades físicas por, pelo menos, duas semanas.

Willian Arão durante aquecimento do jogo do Santos contra o Red Bull Bragantino. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Durante a partida, o volante foi substituído após relatar desconforto na panturrilha direita e acabou deixando o campo no intervalo. Na sequência, realizou exames de imagem nesta segunda-feira (26).

continua após a publicidade

Willian Arão chegou ao Santos em julho do ano passado e tem contrato com o clube até o fim de 2027. Peça fundamental na luta contra o rebaixamento na última temporada, o jogador é uma das lideranças do elenco e, neste ano, foi titular nas cinco primeiras partidas do Peixe no Campeonato Paulista.

Nas redes sociais, o jogador publicou uma mensagem explicando que o procedimento não estava nos planos, mas ressaltou que "a vida tem dessas coisas".

continua após a publicidade

Willian Arão faz post no story do Instagram explicando procedimento cirúrgico. (Foto: Divulgação/ Internet)

Agenda do Santos:

BRASILEIRO - 1ª rodada - 28.01 (quarta) - Chapecoense x Santos - 20h (de Brasília) - Arena Condá

PAULISTA - 6ª rodada - 31.01 (sábado) - São Paulo x Santos - 20h30 (de Brasília) - Morumbis

BRASILEIRO - 2ª rodada - 04.02 (quarta) - Santos x São Paulo - 20h (de Brasília) - Vila Belmiro

PAULISTA - 7ª rodada - 08.02 (domingo) - Noroeste x Santos - 16h (de Brasília) - Alfredo de Castilho

BRASILEIRO - 3ª rodada -12.02 (quinta) - Athletico-PR x Santos - 19h (de Brasília) - Arena da Baixada

PAULISTA - 8ª rodada - 15.02 (domingo) - Santos x Velo Clube - 20h30 (de Brasília) - Vila Belmiro

💰 Aposte nas partidas do Santos no Campeonato Paulista e no Brasileiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.