menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Volante de 16 anos do Santos assina o primeiro contrato profissional

Mateus Mendes acumula convocações para a Seleção Brasileira Sub-15

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 07/10/2025
13:56
Marcelo Teixeira participa de assinatura do novo contrato de Mateus Mendes. (Foto: Reinaldo Campos/Santos FC)
imagem cameraMarcelo Teixeira participa de assinatura do novo contrato de Mateus Mendes. (Foto: Reinaldo Campos/Santos FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O volante Mateus Mendes assinou, nesta terça-feira (7), o seu primeiro contrato profissional com o Santos. O novo vínculo do atleta é válido até 31 de março de 2028. O antigo contrato, de formação, tinha validade até fevereiro de 2026.

continua após a publicidade

Natural de São Paulo, Mendes chegou ao time santista em julho de 2022, para integrar a categoria sub-13. Ele foi aprovado após uma semana de testes na Vila Belmiro, depois de se destacar em um amistoso contra o próprio Santos.

Dois anos depois, em 2024, foi titular da equipe sub-15, chegando às finais do Campeonato Paulista e da Copa Brasileirinho. Nesse mesmo período, acumulou convocações para a Seleção Brasileira sub-15.

continua após a publicidade

— Fiquei muito feliz por ter sido selecionado pelo Santos. Sempre pensei em dar o meu melhor e confiar em Deus, aproveitando cada oportunidade que o clube me ofereceu. Todo esse esforço me levou até a aprovação. Agora, três anos depois, assinando meu primeiro contrato profissional, o sentimento continua o mesmo: felicidade, esforço e gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, e ao Santos, pelas oportunidades e pela confiança em mim — disse Mendes.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Mateus Mendes tem apenas 16 anos e assinou o primeiro contrato profissional com o Santos. (Foto: Reinaldo Campos/Santos FC)
Mateus Mendes tem apenas 16 anos e assinou o primeiro contrato profissional com o Santos. (Foto: Reinaldo Campos/Santos FC)

Elenco profissional do Santos:

GOLEIROS: Gabriel Brazão, Diógenes, João Fernandes e João Pedro

ZAGUEIROS: João Basso, Adonis Frías, Luan Peres, Luisão, Alexis Duarte e Zé Ivaldo

LATERAIS: Mayke, Igor Vinícius, JP Chermont, Souza, Escobar e Vini Lira

MEIO-CAMPISTAS: Zé Rafael, João Schmidt, Tomás Rincón, Willian Arão, Gabriel Bontempo, Hyan, Neymar Jr., Rollheiser e Victor Hugo

ATACANTES: Guilherme, Barreal, Tiquinho Soares, Gustavo Caballero, Lautaro Díaz, Robinho Jr., Thaciano, Billal Brahimi e Andrey

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias