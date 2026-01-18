Brazão defende pênalti, Barreal marca, mas Santos cede empate ao Guarani no último lance
Peixe tem apenas uma vitória em três jogos no estadual
- Matéria
- Mais Notícias
O Santos deixou escapar a segunda vitória no Campeonato Paulista na noite deste domingo (18), no Brinco de Ouro, em Campinas (SP), em duelo válido pela terceira rodada da competição. O Peixe enfrentou o Guarani e esteve à frente do placar até o último lance da partida, mas acabou cedendo o empate.
Vendido ao Tottenham, Souza se despede do Santos nas redes sociais
Santos
Ausência de medalhão preocupa torcedores do Santos: ‘Desfalque importante’
Fora de Campo
Ex-Santos, Weslley Patati completa 100 jogos como profissional no futebol holandês
Futebol Internacional
O gol do Alvinegro Praiano foi marcado aos 13 minutos do segundo tempo, em jogada bem trabalhada por Willian Arão e Vinícius Lira, que terminou com a finalização de Álvaro Barreal. No entanto, aos 51 minutos, o Bugre empatou com Kewen.
Apesar das dificuldades para furar a defesa adversária, o Peixe conseguiu controlar as ações em boa parte do confronto e contou com boas atuações individuais, especialmente de Rollheiser e Vinícius Lira. O Menino da Vila fez sua estreia como titular no profissional, ocupando a vaga de Escobar na lateral- esquerda.
Pensando no clássico da próxima quinta-feira (22), contra o Corinthians, na Vila Belmiro, o técnico Juan Pablo Vojvoda optou por poupar Gabriel Barbosa, que segue em recuperação de uma tendinite. Ele não foi relacionado para a partida.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
O técnico argentino também promoveu a estreia do segundo reforço anunciado para a temporada, Gabriel Menino, que iniciou a partida como titular no meio-campo, ao lado de Zé Rafael e Willian Arão.
Mais uma vez, Gabriel Brazão teve atuação de destaque e foi decisivo ao defender o pênalti cometido por Zé Ivaldo, impedindo que o Bugre abrisse o placar. Já Mayke recebeu uma oportunidade entre os titulares na lateral-direita, ocupando a vaga de Igor Vinícius.
Como foi o jogo?
A partida começou em ritmo intenso. Logo ao primeiro minuto, o Guarani levou perigo em finalização de fora da área com Maranhão, que mandou a bola por cima do gol. O Santos respondeu na sequência: Barreal cobrou escanteio na medida para Thaciano, que subiu bem, mas cabeceou para fora.
A equipe campineira seguiu assustando, principalmente com Maranhão e Mirandinha. Aos 10 minutos, o atacante recebeu em rápido contra-ataque e finalizou sem direção. O Peixe voltou a aparecer pelo lado esquerdo com Vinícius Lira, que recebeu de Barreal na linha de fundo, mas acabou travado pela marcação.
O Menino da Vila fazia sua estreia como titular no time profissional do Alvinegro Praiano. Pouco depois, o lateral-esquerdo arriscou finalização com a perna direita dentro da grande área, mas a bola desviou na defesa e saiu pela linha de fundo. Na cobrança de escanteio, Arão cabeceou por cima do gol.
Aos 21 minutos, Thaciano voltou a levar perigo ao tentar cabeceio para o chão, após jogada construída desde o meio-campo por Zé Rafael, que encontrou Vinícius Lira pelo lado esquerdo, já dentro da área.
O Guarani manteve a pressão em alguns momentos. Mirandinha tentou o drible sobre Vinícius Lira, mas o lateral levou a melhor e fez o corte.
Aos 19 minutos, Isaque encontrou espaço na marcação, dominou e finalizou para fora. Já aos 38, o goleiro Brazão quase se complicou ao defender em dois tempos uma finalização de Isaque.
Aos 40, o Santos criou a melhor chance da partida: Barreal finalizou para defesa de Caíque França e, no rebote, nem Thaciano nem Mayke conseguiram aproveitar a sobra. Aos 44, Gabriel Menino tentou finalizar e Caíque França defendeu.
O segundo tempo também começou em ritmo intenso. Logo nos primeiros minutos, Gabriel Brazão fez grande defesa após finalização de Maranhão, mas sentiu a coxa na sequência e passou a atuar com proteção no local.
Aos quatro minutos, Zé Ivaldo colocou a mão na bola dentro da grande área após chute de Mirandinha, e o árbitro assinalou pênalti. Mirandinha foi para a cobrança, mas Brazão defendeu com a mão direita, evitando o primeiro gol do Bugre. O goleiro santista voltou a aparecer bem pouco depois, ao realizar outra boa defesa em finalização de Guilherme Parede.
O Peixe marcou com Thaciano, mas a jogada foi anulada por impedimento já que Lautaro Díaz estava adiantado, na frente do goleiro adversário, interferindo na jogada.
Depois de muita insistência, o Santos conseguiu abrir o placar em uma jogada bem trabalhada. Willian Arão iniciou a construção pelo lado esquerdo ao acionar Vinícius Lira, que arrancou em velocidade e cruzou na medida para Barreal, livre dentro da grande área, apenas empurrar para o fundo das redes.
O Peixe quase ampliou na sequência. Após passe de Rollheiser, Lautaro Díaz teve a chance de marcar, mas acabou isolando a finalização, mandando a bola por cima do gol. Lautaro entrou na vaga de Zé Rafael.
Com câimbra, Vinícius Lira deixou o campo no segundo tempo para a entrada de Escobar. Robinho Jr. foi acionado na vaga de Thaciano, enquanto Gabriel Menino deu lugar a João Schmidt.
Na reta final, Adonis Frías furou um contra-ataque do Bugre após erro de Robinho Jr. e também impediu a finalização de Maranhão, que havia recebido após cruzamento de Dentinho, ajudando o Santos a segurar a vitória.
O Guarani ainda pressionava aos 40 minutos, quando Dentinho invadiu a área pelo lado e finalizou para mais uma boa defesa de Brazão. Nos minutos finais, Miguelito foi acionado na vaga de Rollheiser e passou a ganhar seus primeiros minutos sob o comando de Juan Pablo Vojvoda após o período de empréstimo ao América-MG.
O gol de empate saiu aos 50 minutos do segundo tempo. Guilherme Parede cobrou escanteio com precisão na área, Escobar não conseguiu afastar, e Kewen apareceu para completar para o fundo das redes, decretando a igualdade no placar no último lance da partida.
Com o empate, o Santos estaciona na tabela do Campeonato Paulista e agora volta as atenções para o clássico contra o Corinthians, marcado para a próxima quinta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Os ingressos para o confronto seguem à venda no site do Sócio Rei.
Ficha Técnica:
⚽GUARANI 1 X 1 SANTOS - 3ª rodada do Campeonato Paulista
📍Brinco de Ouro da Princesa - Campinas, SP
📑Domingo, dia 18 de janeiro de 2026
⏰20h30 (de Brasília)
🗣️Arbitragem: Matheus Delgado Candançan
🚩Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Rafael Tadeu Alves de Souza
📟 4º árbitro: Gabriel Furlan
📺VAR: Ilbert Estevam da Silva
🥅 Gols: Barreal (13'/2ºT) - Santos e Kewen (51'/2ºT)
🟨 Cartões amarelos: Tchaciano e Barreal (Santos) - Maranhão, Isaque e Kauã Jesus(Guarani)
Escalações:
GUARANI (Técnico: Matheus Costa)
Caíque França; Raphael, Maurício Antônio, Jonathan Costa e Emerson; Willian Farias (Kauã Jesus), Nathan Melo (Kewen) e Isaque (Diego Torres); Guilherme Parede (Guilherme Cachoeira), Mirandinha (Dentinho) e Maranhão.
SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)
Gabriel Brazão; Mayke, Zé Ivaldo, Adonis Frías e Vinícius Lira (Escobar); Willian Arão, Gabriel Menino (João Schmidt) e Zé Rafael (Lautaro Díaz) Rollheiser (Miguelito); Barreal e Thaciano (Robinho Jr.).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias