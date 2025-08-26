Vidente revela como será passagem de Juan Pablo Vojvoda no Santos

O Santos anunciou, nesta terça-feira (26), o argentino Juan Pablo Vojvoda como o novo treinador da equipe do Peixe. Após a oficialização do negócio, o vidente Luis Filho, do canal Renascer das Cartas, no Youtube, revelou o futuro do técnico no novo clube.

O tarólogo reconheceu que o momento da equipe alvinegra é ruim na tamporada. Assim, Vojvoda terá bastante trabalho pela frente na busca de ajeitar o rumo do time paulista. O argentino irá trabalhar sem descanso para reencontrar o bom futebol da equipe.

Luis Filho destacou que o argentino foi um bom nome para chegar ao clube neste momento. Ele chamou atenção para o fato do técnico está disposto a aprender e ser aberto para críticas em busca de melhorar o trabalho. Contudo, a ansiedade da torcida pode atrapalhar o desenvolvimento.

Para o vidente, a evolução do Santos com o novo treinador está condicionado ao aceitamento da torcida e do grupo dos jogadores. Ele não previu grandes acontecimentos na gestão do argentino como títulos. Apesar disso, a permanência na Série A deve acontecer ao final da temporada.

Desafios de Vojvoda no Santos

O primeiro desafio de Vojvoda será estabelecer um padrão de jogo, já que o Santos tem apresentado dificuldades para manter um estilo definido, mesmo em seus domínios. A equipe enfrenta problemas defensivos e indefinições em várias posições do time titular, sendo a mais crítica a lateral-direita. Mesmo com a chegada de dois reforços nesta janela, Mayke e Igor Vinícius, ainda não há um titular absoluto que desempenhe bem a função.

Apesar de ter a quarta pior defesa do campeonato, com 11 gols sofridos, o Peixe conta com um destaque no gol. Gabriel Brazão chegou a figurar na pré-lista da Seleção Brasileira, sob comando de Carlo Ancelotti.

O argentino também terá a missão de extrair o melhor do principal jogador do time, o atacante Neymar. O camisa 10 chegou a atuar por 90 minutos em sete partidas consecutivas, mas ainda não convenceu a torcida de que poderá ajudar o Santos a se afastar da zona de rebaixamento e almejar a primeira parte da tabela.

Alguns jogadores seguem com o futuro indefinido, como Guilherme, abalado após críticas da torcida, e Zé Ivaldo, que treinava afastado do elenco por decisão de Cléber Xavier. O clube ainda avalia qual postura adotar com o defensor, especialmente após a rescisão com Gil.

Outro ponto importante será aproximar o time da torcida, que tem protestado contra atitudes da diretoria e a falta de iniciativa e garra em campo. Na semana passada, torcedores de organizadas invadiram o CT Rei Pelé após a goleada sofrida para o Vasco por 6 a 0.

Vojvoda fará sua estreia em um momento delicado da temporada, com a missão de encerrar o jejum de vitórias do Peixe diante do Fluminense, no próximo domingo (31), às 16h, na Vila Belmiro.