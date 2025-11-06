Vojvoda define escalação do Santos com novidade da base no ataque e sem Neymar

O Santos está escalado para o clássico contra o Palmeiras, na noite desta quinta-feira (6), no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em situações opostas na tabela, o Peixe busca deixar a zona de rebaixamento, enquanto o rival briga pelo título.

continua após a publicidade

+ Neymar joga? Santos divulga lista de relacionados para duelo contra o Palmeiras

Principal destaque técnico do Santos, Neymar se recuperou de lesão nas últimas semanas, participou de parte do segundo tempo do empate com o Fortaleza, na Vila Belmiro, mas não estará à disposição da comissão técnica nesta noite.

A ausência se deve ao gramado sintético do Allianz Parque, material que já foi alvo de críticas do camisa 10 em outras oportunidades. O zagueiro Luan Peres, suspenso, também desfalca a equipe comandado por Vojvoda.

continua após a publicidade

Robinho Jr. é a principal novidade da equipe da Baixada para o clássico. O jovem, formado nas categorias de base, será titular pela primeira vez com a camisa do Santos e terá como parceiro no ataque o centroavante Lautaro Díaz.

O lateral-direito Mayke, ex-Palmeiras, é candidato à "lei do ex" no Allianz Parque. Contratado na última janela de transferências, o jogador volta a receber uma oportunidade entre os onze iniciais.

continua após a publicidade

Robinho Jr, jogador do Santos, durante partida contra o Fortaleza, na Vila Belmiro, pelo campeonato Brasileiro ( Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Gazeta Press)

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Escalação do Santos

Brazão; Mayke, Alexis Duarte, Willian Arão, Zé Ivaldo e Souza; Zé Rafael, Victor Hugo e Barreal; Robinho Jr e Lautaro Díaz.

Pendurados: Gabriel Brazão, Adonis Frías, João Basso, Luisão, Mayke, Igor Vinícius, Escobar, Barreal e Lautaro Díaz.

Arbitragem do clássico