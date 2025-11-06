Vojvoda define escalação do Santos com novidade da base no ataque e sem Neymar
Peixe busca os três pontos para deixar a zona de rebaixamento da competição
O Santos está escalado para o clássico contra o Palmeiras, na noite desta quinta-feira (6), no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em situações opostas na tabela, o Peixe busca deixar a zona de rebaixamento, enquanto o rival briga pelo título.
Principal destaque técnico do Santos, Neymar se recuperou de lesão nas últimas semanas, participou de parte do segundo tempo do empate com o Fortaleza, na Vila Belmiro, mas não estará à disposição da comissão técnica nesta noite.
A ausência se deve ao gramado sintético do Allianz Parque, material que já foi alvo de críticas do camisa 10 em outras oportunidades. O zagueiro Luan Peres, suspenso, também desfalca a equipe comandado por Vojvoda.
Robinho Jr. é a principal novidade da equipe da Baixada para o clássico. O jovem, formado nas categorias de base, será titular pela primeira vez com a camisa do Santos e terá como parceiro no ataque o centroavante Lautaro Díaz.
O lateral-direito Mayke, ex-Palmeiras, é candidato à "lei do ex" no Allianz Parque. Contratado na última janela de transferências, o jogador volta a receber uma oportunidade entre os onze iniciais.
Escalação do Santos
Brazão; Mayke, Alexis Duarte, Willian Arão, Zé Ivaldo e Souza; Zé Rafael, Victor Hugo e Barreal; Robinho Jr e Lautaro Díaz.
Pendurados: Gabriel Brazão, Adonis Frías, João Basso, Luisão, Mayke, Igor Vinícius, Escobar, Barreal e Lautaro Díaz.
Arbitragem do clássico
- Árbitro: Raphael Claus (SP)
- Árbitro Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP)
- Árbitro Assistente 2: Alex Ang Ribeiro (SP)
- Quarto Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP)
- VAR: Wagner Reway (SC)
