Vojvoda avalia desempenho do Santos contra o Mirassol e promete entrega na reta final do Brasileirão

O Santos desperdiçou a chance de abrir vantagem para a zona do rebaixamento ao ficar apenas no empate por 1 a 1 com o Mirassol, nesta quarta-feira (19), na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Neymar abriu o placar logo aos três minutos, mas acabou cometendo o pênalti em Reinaldo no segundo tempo. O lateral converteu a cobrança e deixou tudo igual.

Após o empate, o técnico Juan Pablo Vojvoda comentou sobre a situação incômoda do Peixe, cada vez mais pressionado pela proximidade da zona do rebaixamento, e fez uma análise da partida.

continua após a publicidade

— Neymar joga para o Santos e eu vou falar como equipe. Fizemos um bom primeiro tempo, no qual o Neymar marcou o gol e também contribuiu bastante no jogo. Depois, é verdade, começamos bem a segunda etapa, mas, a partir daí, o Mirassol passou a ter mais volume e criou perigo. Nesse momento, sentimos a queda física de alguns jogadores e, com as mudanças, o time voltou a criar situações e a produzir jogo. Ainda assim, foi um empate que nos deixa nessa situação incômoda de conquistar apenas um ponto em casa. Tivemos chances para merecer um pouco mais e, neste momento, o importante é seguir somando pontos - afirmou.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Ele também foi questionado na entrevista coletiva sobre a falta de efetividade do time, que criou bastante, mas desperdiçou muitas chances.

— Concordo com a questão da efetividade. Produzimos muito e, quando isso acontece, precisamos transformar essa produção em gols com trabalho, calma e a escolha certa no momento decisivo, com a fineza no último metro, no último chute. O time teve uma produtividade muito boa no primeiro tempo. Eu estaria muito mais preocupado se a equipe não produzisse, se não tivesse ferramentas para sair dessa situação. Acho que o time respondeu. Eles conseguiram o empate, mas não senti o adversário com um volume de jogo superior, com o Brazão trabalhando muito mais — disse.

continua após a publicidade

Com apenas um ponto de distância do Z4, o Peixe segue com um baixo aproveitamento na competição. Ainda assim, Vojvoda garantiu comprometimento total da equipe para sair da situação delicada na tabela e evitar um novo rebaixamento.

— Eu posso garantir entrega e compromisso até o fim. Estamos em um esporte com muitas variáveis, e isso é o que posso assegurar: entrega, produtividade e rendimento. Precisamos melhorar a efetividade para ficar mais perto do nosso objetivo — afirmou.

O Mirassol segue em quarto lugar na tabela, próximo de uma vaga direta na Libertadores. Vojvoda também ressaltou as qualidades da equipe adversária e explicou os motivos de ter escolhido Neymar, Lautaro Díaz e Barreal como trio de ataque.

— Muito se falou e toda a estratégia foi montada pensando em um adversário de posse de bola, com associações e saída qualificada. Para pressionar a frente, preferi o Lautaro, porque ele apoia muito na pressão. Neymar fechando inteligentemente o zagueiro pelo lado esquerdo deles, e o Barreal, que também sustenta bem essa pressão. Eu queria uma pressão ofensiva, e essa estratégia funcionou: eles jogaram bem no campo adversário e obrigamos o rival a errar. Depois, o Barreal tinha atuado na partida passada e o Neymar vem de dois jogos completos, algo importante para um jogador desse tamanho. O Lautaro fez um esforço físico importante no primeiro tempo. Por isso, preferi reforçar o lado esquerdo com o Guilherme, por questões físicas, e na direita colocar um jogador mais ofensivo, como o Robinho Jr - concluiu.

Neymar marcou o gol do Santos diante do Mirassol na Vila Belmiro. (Foto: Mauricio de Souza/ Agif/Gazeta Press)

Agenda:

24.11 (segunda-feira) - Internacional x Santos - 21h (de Brasília) - Beira-Rio - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

28.11 (sexta-feira) - Santos x Sport - 21h30- (de Brasília) - Vila Belmiro - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

03.12 (quarta-feira) - Juventude x Santos - 19h30 (de Brasília) - Alfredo Jaconi - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

07.12 (domingo) - Santos x Cruzeiro - 16h (de Brasília) - Vila Belmiro - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro