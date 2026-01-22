Vojvoda avalia desempenho do Santos contra o Corinthians: 'Abaixo do que vinha produzindo'

O Santos empatou por 1 a 1 com o Corinthians nesta quinta-feira (22), na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

Após a partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda analisou o desempenho da equipe e também elogiou os jogadores que entraram ao longo do confronto. Entre eles, Zé Rafael, Gabriel Menino, Robinho Jr., Miguelito e Lautaro Díaz.

– O ponto em Campinas foi amargo. Hoje não estamos felizes, pois sabemos que temos a obrigação e a responsabilidade de fazer um jogo melhor e conquistar os três pontos. Foi uma atuação abaixo do que vínhamos produzindo. É verdade que ainda estamos em um período de preparação. Quando houve as mudanças no segundo tempo, observei uma boa reação. Jogamos os últimos 20 minutos no campo adversário e conseguimos o empate. Os jogadores que entraram corresponderam e mostraram personalidade. O Lautaro vinha sendo cobrado, pois aqui se exige rendimento, e eu sou o primeiro a exigir. Também observei a recomposição no segundo tempo do Zé Ivaldo, que estava abaixo. Conversamos na parada, mas não posso mudar um zagueiro se preciso de outro tipo de ajuste, como a entrada do Miguelito, do Gabriel Menino, cada vez mais adaptado, e do Zé Rafael - explicou.

Gabriel Barbosa marcou o gol do empate do Santos contra o Corinthians. (Foto: Marcello Zambrana/ Agif/Gazeta Press)

–Tivemos um primeiro tempo abaixo do esperado e fomos dificultados pelo sistema do adversário, com muitos volantes. Não tivemos a capacidade de neutralizar esse tipo de jogo, mas ainda assim vejo um nível positivo. O time continuou brigando. A torcida exige, mas também reconhece esse esforço. Quero jogar aqui justamente por isso: a torcida me cobra, e eu vou continuar desse jeito – explicou.

Desempenho de Gabigol:

De volta ao time titular após ser poupado contra o Guarani, Gabriel Barbosa retornou à equipe e marcou mais um gol, aos 50 minutos, garantindo o empate do Peixe na Vila Belmiro. O técnico Juan Pablo Vojvoda explicou o que espera do camisa 9 do Alvinegro Praiano.



– No ano passado, o Gabriel foi o principal reforço e um dos primeiros nomes que avaliamos. Gostei da vontade que ele demonstrou em vir para cá. Peço que ele se encaixe rapidamente no comportamento de jogo que precisamos e, claro, faça gols. Ele disputou dois jogos e já respondeu com gol, que é exatamente o que esperamos dele. Mas há outras coisas importantes no futebol, e nisso ele também vai evoluindo. Internamente, é uma pessoa que conhece a cidade, conhece o clube e tudo o que envolve o dia a dia, e isso certamente vai nos ajudar – disse.

O Santos volta a entrar em campo no próximo domingo (25), contra o Red Bull Bragantino, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

