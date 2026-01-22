Santos vira a maior vítima de Yuri Alberto pelo Corinthians; veja a lista

Yuri Alberto marcou o gol do Timão no empate por 1 a 1 com o Santos nesta quinta-feira (22), na Vila Belmiro. O Peixe se tornou a principal vítima do atacante com a camisa do Corinthians. Ao todo, o camisa 9 balançou as redes em sete oportunidades contra sua ex-equipe.

Yuri Alberto marcou novamente contra o Santos (Foto: Theo Daolio/Ekobanpress/Gazeta Press)

Revelado pelo Alvinegro Praiano, o atacante pouco atuou no clube e passou por Internacional e Zenit, da Rússia, antes de chegar ao Corinthians, em 2022. Nesse período, disputou dez Clássicos Alvinegros.

Yuri Alberto foi do céu ao inferno no primeiro confronto entre Corinthians e Santos de 2026. Dorival Júnior deixou o atacante isolado, sem um parceiro, para suprir a ausência de Memphis, que está fora para se recuperar de um edema ósseo no joelho esquerdo.

Na primeira etapa, o atacante fez fila pela direita, invadiu a área e sofreu pênalti após ser derrubado por Zé Ivaldo. Na cobrança, Yuri Alberto deslocou Gabriel Brazão, mas chutou para fora. Poucos minutos depois, aproveitou rebote do goleiro após ataque do Corinthians e marcou.

Foi o primeiro gol de Yuri Alberto nesta temporada. Os atletas do setor ofensivo ainda não haviam balançado as redes para o Timão em 2026.

Times que mais sofreram gols de Yuri Alberto pelo Corinthians

7 - Santos (10 jogos)

6 - Atlético-GO (5 jogos)

6 - Internacional (5 jogos)

4 - São Paulo (11 jogos)

4 - Palmeiras (13 jogos)

Oscilação

O Corinthians vencia a partida até os acréscimos, quando Gabriel empatou em cobrança de falta. Com o resultado, o Timão encerrou a maratona contra adversários da Série A sem vitórias. Nas últimas três rodadas, empatou com Santos e São Paulo e foi derrotado por 3 a 0 pelo Red Bull Bragantino.