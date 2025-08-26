Quais serão os principais desafios de Vojvoda no Santos?

O novo técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda, será apresentado nesta terça-feira (26), na Vila Belmiro, às 12h (de Brasília), com transmissão ao vivo pela Santos TV.

No último domingo (24), o treinador acompanhou a derrota do Peixe por 2 a 0 para o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ele esteve em um dos camarotes do estádio ao lado de membros da diretoria santista. Após a partida, o goleiro Gabriel Brazão revelou, na zona mista, que Vojvoda teve um rápido contato com os jogadores antes de a bola rolar.

Anunciado oficialmente na sexta-feira (22), o argentino assinou contrato até o fim de 2026. Durante quase cinco anos no Fortaleza, construiu forte identificação com a torcida e conquistou títulos importantes, além de ter sido vice-campeão da Copa Sul-Americana em 2023.

Vojvoda chega ao Santos acompanhado dos auxiliares Nahuel Martínez e Gastón Liendo, do preparador físico Luis Azpiazu, do preparador de goleiros Santiago Piccinini e do psicólogo Christian Rodríguez.

Vojvoda acompanha Bahia x Santos na Arena Fonte Nova (Foto: Rafael do Carmo / Lance!)

Os principais desafios:

O primeiro desafio de Vojvoda será estabelecer um padrão de jogo, já que o Santos tem apresentado dificuldades para manter um estilo definido, mesmo em seus domínios. A equipe enfrenta problemas defensivos e indefinições em várias posições do time titular, sendo a mais crítica a lateral-direita. Mesmo com a chegada de dois reforços nesta janela, Mayke e Igor Vinícius, ainda não há um titular absoluto que desempenhe bem a função.

Apesar de ter a quarta pior defesa do campeonato, com 11 gols sofridos, o Peixe conta com um destaque no gol. Gabriel Brazão chegou a figurar na pré-lista da Seleção Brasileira, sob comando de Carlo Ancelotti.

O argentino também terá a missão de extrair o melhor do principal jogador do time, o atacante Neymar. O camisa 10 chegou a atuar por 90 minutos em sete partidas consecutivas, mas ainda não convenceu a torcida de que poderá ajudar o Santos a se afastar da zona de rebaixamento e almejar a primeira parte da tabela.

Alguns jogadores seguem com o futuro indefinido, como Guilherme, abalado após críticas da torcida, e Zé Ivaldo, que treinava afastado do elenco por decisão de Cléber Xavier. O clube ainda avalia qual postura adotar com o defensor, especialmente após a rescisão com Gil.

Outro ponto importante será aproximar o time da torcida, que tem protestado contra atitudes da diretoria e a falta de iniciativa e garra em campo. Na semana passada, torcedores de organizadas invadiram o CT Rei Pelé após a goleada sofrida para o Vasco por 6 a 0.

Vojvoda fará sua estreia em um momento delicado da temporada, com a missão de encerrar o jejum de vitórias do Peixe diante do Fluminense, no próximo domingo (31), às 16h, na Vila Belmiro.