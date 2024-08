Viva Sorte anuncia novidade em acordo com o Santos

(Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/08/2024 - 17:49 • Santos (SP)

A Viva Sorte, empresa de capitalização, é a nova patrocinadora do Santos. Mesmo com a entrevista coletiva do presidente Marcelo Teixeira adiada, a parceira anunciou nas redes sociais o acordo com o clube, que vai além dos naming rights do estádio.

Além de ter direito sobre o nome da Vila Belmiro, a Viva Sorte também estampará a marca no uniforme santista. O contrato é válido por 10 temporadas.

O acordo assinado prevê o valor de R$ 15 milhões fixos por cada temporada para o nome do Estádio Urbano Caldeira passar a ser chamado de Vila Viva Sorte.

O nome do patrocinador também irá estampar os shorts e as camisas do uniforme do elenco profissional masculino. Enquanto o Santos atuar no estádio antes ou após as obras, a marca estará presente no shorts. Durante a construção da Vila Viva Sorte, o patrocínio será estampado na camisa santista.

(Foto: Divulgação / Santos FC)

Entrevista Coletiva

A entrevista coletiva entre o Presidente do Santos, Marcelo Teixeira, e Renato Ambrósio, dono da empresa de capitalização, para essa sexta feira (16) foi adiada devido a falta de respostas da WTorre sobre o novo contrato. A resposta da construtora estava prevista para a noite de quinta-feira. Portanto a diretoria do clube deseja aguardar para falar publicamente sobre o tema dos Naming Rights para não ter problemas com a empresa que o Santos está negociando a construção da nova arena.

Por meio das redes sociais, Renato Ambrósio se pronunciou sobre a nova parceria com o clube. Confira.