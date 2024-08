Foto: Raul Baretta/ Santos FC







Escrito por Lance! • Publicada em 16/08/2024 - 15:10 • Santos (SP)

O Santos realizou, nesta sexta-feira (16), o último treino antes de enfrentar o Avaí. Para a próxima partida, o Fábio Carille terá à disposição a nova contratação da equipe, o atacante Billy Arce.

O recém - contratado já está regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) e é o único reforço do Alvinegro nesta janela de transferências até então. O equatoriano pode fazer sua estreia no próximo duelo da equipe.

O atacante equatoriano finalizou recuperação muscular e trabalhou com o grupo normalmente durante a semana. Billy Arce foi relacionado e pode fazer sua estreia em momento importante para a equipe santista que conta com alguns desfalques no setor ofensivo para o próximo jogo na competição.

Em contrapartida, o lateral-direito JP Chermont não será opção para a próxima partida. O atleta sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo. Apesar de estar recuperado e participar do treino no CT Rei Pelé nesta sexta-feira, o jogador ainda não está 100% e será poupado no duelo.

Fábio Carille terá mais alguns desfalques na equipe. Giuliano iniciou período de transição física e ainda não há previsão de retorno, William Bigode está suspenso, após acúmulo de cartões amarelos. Já o zagueiro Gil pode retornar neste confronto, o atleta estava em recuperação de dores na lombar.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Gabriel Brazão; Rodrigo Ferreira, Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Otero, Furch e Guilherme.

O Santos recebe o Avaí na Vila Belmiro, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola a partir das 16h (de Brasília) neste sábado (17). O Alvinegro é o atual líder da competição e acumula 37 pontos na tabela.