Vojvoda destaca força mental de Neymar e pede concentração ao Santos até o fim do Brasileirão

O Santos venceu o Palmeiras por 1 a 0 na noite do último sábado (15), na Vila Belmiro, em duelo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Juan Pablo Vojvoda afirmou, em entrevista coletiva, que a equipe viveu uma semana complicada devido à pressão para deixar a zona de rebaixamento.

— Parabenizo os jogadores: quem entrou, quem foi relacionado e quem não foi. Foi uma semana difícil, após os jogos contra Palmeiras e Flamengo. Tivemos foco e concentração, que precisamos manter daqui até o final. Nossa cabeça tem que estar forte, sabendo que será difícil. Precisamos entender que teremos finais até o fim, sem desviar o foco e mantendo muita atenção — disse o argentino.

Santos venceu o Palmeiras e deixou a zona do rebaixamento. (Foto: Peter Leone/O Fotografico/Gazeta Press)

O técnico Juan Pablo Vojvoda também destacou a força mental do elenco do Peixe, especialmente a de Neymar, que viveu uma semana turbulenta após as polêmicas no duelo da semana passada contra o Flamengo.

— Eu destaco essa força mental nesta semana. Ele foi muito cobrado, pegaram muito no pé dele, mas é forte. Trabalhou dia a dia para chegar bem hoje. Fez uma boa partida, treinou bem. Fui observando diariamente, e a cada dia ele evoluía. Eu sentia isso: que chegaria bem ao jogo. Jogadores grandes se preparam dessa forma, dia após dia, para chegar a esses momentos. Ele sabe que vamos exigir mais dele e está se preparando para isso. Gosto dessa forma como ele se dedica — afirmou.

Vojvoda também comentou sobre a decisão de deixar os Meninos da Vila no banco. Robinho Jr., por exemplo, entrou apenas no início do segundo tempo e participou diretamente do gol da vitória.

— Cada clube tem sua cultura, e eu compreendo. Mas preferi, nesta partida, começar com um time forte defensivamente, que também me entregasse profundidade. Com Robinho, Bontempo, Neymar, meninos que inflamam o jogo, que colocam fogo no campo. Foi uma decisão que pensei durante toda a semana. Não foi fácil, mas preciso priorizar o equilíbrio. Bontempo entrou bem na semana passada, hoje não teve oportunidade. Robinho entrou e teve seus minutos. Destaco todos os jogadores que não têm essa áurea com a torcida, mas que ajudam. Destaco todo o grupo e a semana difícil que tiveram — finalizou.