Veja quais jogadores do Santos estão livres para assinar pré-contrato

O Santos tem cinco atletas que podem assinar um pré-contrato com outra equipe. O principal nome é o atacante Neymar, que renovou com o time da Baixada Santista apenas até o final desta temporada.

continua após a publicidade

O zagueiro Gil, que já foi titular do time, também tem vínculo até o final de dezembro. Ele chegou a cogitar uma aposentadoria na janela do meio do ano. Entre os emprestados, o Peixe tem cinco atletas com contrato até o final deste ano.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Neymar assinou contrato com o Santos até o fim do ano. Renovação foi anunciada antes da apresentação do elenco para a retomada do Brasileirão. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Neymar:

Chegou ao clube no dia 31 de janeiro com um contrato de apenas cinco meses. No período das férias do meio do ano, renovou até o fim da temporada. Neymar deseja utilizar o Santos para voltar ao alto nível no futebol e disputar a última Copa do Mundo da carreira, no meio do ano que vem.

continua após a publicidade

Gil:

O zagueiro chegou ao clube no ano passado para disputar a Série B sob o comando do técnico Fábio Carille. O ex-jogador do Corinthians se destacou pelo espírito de liderança e pelo bom desempenho em campo. Nesta temporada, passou por alguns problemas pessoais, ficou afastado e chegou a cogitar deixar o clube no meio do ano. No entanto, ele deve seguir no elenco até o final da temporada. Na visão do técnico Cléber Xavier, os titulares da zaga na retomada do Brasileirão devem ser João Basso e Luan Peres, pelo rendimento nos treinos.

Aderlan:

O lateral-direito também chegou ao Santos para a disputa da Série B do ano passado, mas fez apenas 16 partidas pelo clube em 2024. O ex-defensor do Red Bull Bragantino sofreu uma grave lesão em julho do ano passado: uma ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Hyan:

O volante tem contrato até o final deste ano, mas o Peixe encaminha uma renovação até o fim de 2027. Ele disputou apenas dois jogos no elenco profissional nesta temporada: diante do Red Bull Bragantino, no Campeonato Paulista, e contra o Ceará, pelo Brasileirão. Ele recebeu propostas do Atlético-MG e do CSKA, da Rússia.

continua após a publicidade

Andrey Quintino:

O Santos renovou contrato com o jogador no mês passado. O vínculo atual do atacante se encerra em dezembro deste ano. Ele chegou a receber propostas, como a do Guarani, mas o Peixe não aceitou. O Menino da Vila ainda não fez jogos pelo profissional nesta temporada. Ele acumula empréstimos no Ituano, XV de Piracicaba, Juventus e Inter de Limeira.

Emprestados:

Vinícius Balieiro:

O jogador de 25 anos está emprestado até o final do ano para a Chapecoense. Ele começou a carreira nas categorias de base do Paulista e chegou ao Santos em 2017. Pelo clube, disputou Brasileirão e Libertadores. Em 2023, o atleta também defendeu a equipe do Ituano em período de empréstimo.

Balieiro chegou à Chape no começo do ano e, após oito partidas pelo clube, precisou operar para corrigir os danos nos ligamentos cruzado anterior e colateral medial do joelho direito. A lesão ocorreu no dia 9 de fevereiro durante o Campeonato Catarinense.

Messias:

Com contrato até o final deste ano, o Santos emprestou Messias para o Goiás disputar a Série B de 2024. O empréstimo foi renovado com o Verdão, apesar de o Coritiba ter feito proposta. Nesta temporada, sofreu uma lesão muscular no adutor da coxa direita, mas já está recuperado. Ele marcou um gol em 27 jogos em 2025.

Luiz Felipe:

No Santos desde 2016, ele tem contrato com o clube até o final deste ano. Ele foi emprestado em agosto de 2023 ao Atlético-GO. Na ocasião, foi um dos destaques do time no acesso para a Série A. No Dragão, ficou até o fim do ano passado. Nesta temporada, ele se transferiu para o rival Goiás.

Rodrigo Fernández:

O volante uruguaio foi anunciado no início deste ano pelo Independiente, da Argentina. Ele chegou ao clube por empréstimo e sem opção de compra. Rodrigo Fernández tem contrato com o Santos até o final deste ano. A equipe argentina banca 70% do salário do jogador. No ano passado, ele estava emprestado ao Newell's Old Boys, da Argentina. Ele chegou ao time da Baixada Santista em 2022 e acumula 83 jogos com a camisa alvinegra. Ele perdeu espaço com a chegada de Tomás Rincón.

Rodrigo Ferreira:

O lateral-direito foi contratado pelo Santos no começo do ano passado, depois de ter se destacado no Campeonato Paulista pelo Mirassol. Ele está emprestado para o São Bernardo. Nesta temporada, também despertou interesse do Athletico-PR.