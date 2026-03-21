Veja a agenda de jogos do Santos no Brasileirão e na Sul-Americana

A partir do mês de abril, o Santos vai dividir as atenções entre o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana.

Neste domingo (22), o Peixe entra em campo contra o Cruzeiro, às 16h (de Brasília), no Mineirão, em duelo válido pela 8ª rodada do Brasileirão. A partida marcará a estreia do técnico Cuca no comando da equipe.

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➡️ Cuca é apresentado como técnico do Santos e confirma ausência de Neymar contra Cruzeiro

Pela Copa do Brasil, o time vai conhecer o adversário da próxima fase somente nesta segunda-feira (23), às 14h, em sorteio que será realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Os confrontos, disputados em formato de ida e volta, estão previstos para os dias 22/23 de abril e 13/14 de maio. Os 32 times serão divididos em dois potes, definidos de acordo com o ranking da CBF.

Na Copa Sul-Americana, o time já sabe que vai enfrentar o San Lorenzo, da Argentina, o Deportivo Cuenca, do Equador, além do Recoleta, do Paraguai. O Peixe disputou a competição pela última vez em 2023, quando caiu ainda na fase de grupos, temporada marcada pelo rebaixamento inédito do clube.

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Neymar será poupado do duelo entre o Santos e o Cruzeiro, neste domingo (22). (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

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Agenda do Santos:

22.03 (domingo) - Cruzeiro x Santos - 16h - Mineirão - Campeonato Brasileiro (8ª rodada)

02.04 (quinta-feira) - Santos x Remo - 19h - Vila Belmiro - Campeonato Brasileiro (9ª rodada)

05.04 (domingo) - Flamengo x Santos - 17h30 - Maracanã - Campeonato Brasileiro (10ª rodada)

08.04 (quarta-feira) - Deportivo Cuenca (Equador) - 19h30 - Alejandro Serrano Aguilar - Sul-Americana (1ª rodada - Grupo D)

11 ou 12 de abril (sábado ou domingo) - Santos x Atlético-MG - Vila Belmiro - Brasileirão (11ª rodada)

14.04 (terça-feira) - Santos x Recoleta (Paraguai) - 21h30 - Vila Belmiro - Sul-Americana (2ª rodada - Grupo D)

18 ou 19 de abril (sábado ou domingo) - Santos x Fluminense - Vila Belmiro - Brasileirão (12ª rodada)

22 ou 23 de abril (quarta ou quinta) - 5ª fase da Copa do Brasil - adversário será definido em sorteio - (ida)

25 ou 26 de abril (sábado ou domingo) - Bahia x Santos - Arena Fonte Nova - Brasileirão (13ª rodada)

28.04 (terça-feira) - San Lorenzo (Argentina) x Santos - 19h - Nuevo Gasómetro - Sul-Americana (3ª rodada - Grupo D)

02 ou 03 de maio (sábado ou domingo) - Palmeiras x Santos - Allianz Parque - Brasileirão (14ª rodada)

05.05 (terça-feira) - Recoleta (Paraguai) x Santos - 21h30 - Defensores Del Chaco - Sul-Americana (4ª rodada - Grupo D)

09 ou 10 de maio (sábado ou domingo) - Santos x Red Bull Bragantino - Vila Belmiro - Brasileirão (15ª rodada)

16 ou 17 de maio (sábado ou domingo) - Santos x Coritiba - Vila Belmiro - Brasileirão (16ª rodada)

20.05 (quarta-feira) - Santos x San Lorenzo (Argentina) - 19h - Vila Belmiro - Sul-Americana (5ª rodada - Grupo D)

23 ou 24 de maio (sábado ou domingo) - Grêmio x Santos - Arena do Grêmio - Brasileirão (17ª rodada)

26.05 (terça-feira) - Santos x Deportivo Cuenca (Equador) - 21h30 - Vila Belmiro - Sul-Americana (6ª rodada - Grupo D)

30 ou 31 de maio (sábado ou domingo) - Santos x Vitória - Vila Belmiro - Brasileirão (18ª rodada)

Pausa para a Copa do Mundo (11 de junho até 19 de julho)



