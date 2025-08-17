Com novidades, Santos está escalado para enfrentar o Vasco no Morumbis
Duelo marca o primeiro jogo em solo brasileiro dos amigos Neymar e Coutinho
Em busca da parte de cima da tabela, o Santos enfrenta o Vasco neste domingo (17), às 16h (de Brasília), no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro.
Será a segunda partida do Peixe no estádio do São Paulo. Mais de 52 mil ingressos já foram vendidos, o que garante o maior público do Alvinegro na temporada. No último jogo no local, diante do Juventude, 37.485 torcedores marcaram presença.
Na tabela, Santos e Vasco estão separados por cinco pontos. O time da Baixada abriu justamente essa diferença em relação ao Cruz-Maltino, que ocupa a primeira posição dentro da zona de rebaixamento.
O duelo também marca o reencontro de dois grandes amigos dentro e fora de campo: Neymar e Philippe Coutinho. No elenco profissional, os dois se enfrentaram apenas uma vez, na final da Liga dos Campeões de 2019/2020, quando o Bayern de Munique superou o Paris Saint-Germain.
A principal ausência na lista de relacionados é o atacante Deivid Washington, que ficou fora da partida por opção técnica.
Na defesa, Luan Peres retorna após se recuperar de uma contusão no pé esquerdo sofrida contra o Juventude e fará dupla de zaga com Luisão.
João Basso, apesar de ter viajado com a delegação ao Morumbis, está fora do jogo. O zagueiro segue em processo de transição física para o campo após lesão no músculo adutor da coxa esquerda.
Escalação:
SANTOS (Técnico: Cléber Xavier)
Gabriel Brazão; Mayke, Luisão, Luan Peres e Souza; Zé Rafael, Gabriel Bontempo e Neymar; Barreal, Tiquinho Soares e Guilherme
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura, , Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê, Coutinho, Nuno Moreira; Rayan e David
Confira a lista de relacionados:
