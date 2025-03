Técnico do sub-20 pede demissão do Santos

O técnico Leandro Zago pediu desligamento do cargo de treinador da equipe sub-20 do Santos. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira (31), em nota divulgada pelo clube.

CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA:

O Clube agradece pelos serviços prestados e deseja sorte em seu futuro profissional. Fabrício Monte, auxiliar técnico, comandará a equipe no próximo jogo, contra o Palmeiras, na quinta-feira (3), pelo Campeonato Brasileiro da categoria.

Leandro Zago comandou o Santos sub-20 na Copa São Paulo de 2025. (Foto: Bruno Vaz/Santos FC)

Relembre trajetória de Leandro Zago:

O Santos contratou Leandro Zago em outubro do ano passado, no processo de reformulação do clube. Ele foi o substituto do técnico Orlando Ribeiro, que foi demitido após o Brasileirão sub-20.

Nascido em Campinas, Zago tem 43 anos, é formado em Educação Física pela Unicamp e tem MBA em Gestão de Pessoas. Ele começou a sua carreira como treinador nas categorias Corinthians e tem passagens por Ferroviária, Ponte Preta, Atlético-MG e Fortaleza. Também já foi auxiliar no Palmeiras, Desportivo Brasil e Guarani.

Apesar do foco maior na base, Leandro Zago também já trabalhou como técnico da equipe profissional de Joinville, Botafogo-SP e Portuguesa. Além disso, o treinador é instrutor do curso para a Licença A na CBF Academy.

Após a demissão de Fábio Carille na última temporada, Zago comandou o time na última rodada da Série B, contra o Sport, na Ilha do Retiro.

Sub-20 do Santos:

Na Copinha deste ano, a equipe santista foi eliminada nos pênaltis pela Ferroviária, na terceira fase.

Já no Campeonato Brasileiro Sub-20, o Peixe ocupa a terceira posição, com 7 pontos. São duas vitórias e um empate em três partidas. O Alvinegro encara o Palmeiras na próxima rodada, nesta quinta-feira (03), às 15h, no CT Rei Pelé.