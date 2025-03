Santos divulga programação da semana; confira detalhes

O Santos divulgou nesta segunda-feira (31) a programação para a semana cheia de treinos com foco no duelo contra o Bahia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo será neste domingo (06), às 20h30, na Vila Belmiro.

No último domingo (30), o Peixe perdeu para o Vasco por 2 a 1, em São Januário, na estreia da competição. O elenco está de folga nesta segunda-feira (31) e retorna aos trabalhos somente na próxima terça-feira (01), às 10h, no CT Rei Pelé.

Perdro Caixinha comandou o Peixe na derrota por 2 a 1 para o Vasco na estreia do Brasileirão. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Confira a programação do Santos:

Segunda-feira (31) – folga

Terça-feira (1º) – Treino às 10 horas (aberto para a imprensa por 15 minutos – somente imagens) no CT Rei Pelé

Quarta-feira (2) - Treino às 10 horas (aberto para a imprensa por 15 minutos – somente imagens) no CT Rei Pelé

Quinta-feira (3) – Treino às 10 horas (sem atendimento à imprensa) no CT Rei Pelé

Sexta-feira (4) - Treino às 10 horas (aberto para a imprensa por 15 minutos – somente imagens) no CT Rei Pelé

Sábado (5) – Treino às 17 horas (sem atendimento à imprensa) no CT Rei Pelé - concentração

Domingo (6) – 2ª rodada do Brasileirão 2025 – Santos FC x Bahia, 20h30, na Vila Belmiro.

O que vem pela frente:

O Santos ainda não sabe quando poderá contar com Neymar, que se recupera de uma lesão na posterior da coxa esquerda. Ele está na fase número dois de recuperação. No total, são três fases. Ele não entra em campo desde o dia 2 de março, quando deixou o gramado na vitória por 2 a 0 contra o Red Bull Bragainto, na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Paulistão.

Ele não viajou com o elenco santista para o duelo contra o Vasco, no Rio de Janeiro. Mas, ao longo da última semana fez registros nas redes sociais de treinos na academia do CT Rei Pelé e em sua residência.

O atacante Soltedo também desfalcou o Peixe na estreia do campeonato. O jogador esteve em campo pela Seleção da Venezuela na última Data FIFA pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Ele foi poupado depois de sentir dores no músculo adutor da perna direita.