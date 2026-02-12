Em busca da primeira vitória no Brasileirão, Santos está pronto para enfrentar o Athletico-PR
Peixe tem apenas uma vitória em oito partidas nesta temporada
- Matéria
- Mais Notícias
O Santos está escalado para enfrentar o Athletico-PR nesta quinta-feira (12), às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.
O técnico Juan Pablo Vojvoda terá como principal novidade a mudança no setor de ataque com Miguelito, Rony e Thaciano. Anunciado na última quarta-feira (11), o atacante Moisés fica como opção no banco de reservas de Vojvoda.
O Peixe não poderá contar com Neymar e Gabriel Barbosa, já que ambos serão preservados para o duelo do próximo domingo (15), contra o Velo Clube, às 20h30 (de Brasília), também na Vila Belmiro, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O Alvinegro Praiano está fora da zona de classificação para o mata-mata.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Os dois times não se enfrentam desde o dia 3 de dezembro de 2023, quando o Furacão venceu o Peixe em casa pelo Brasileirão por 3 a 0. Neste ano, o Alvinegro Praiano foi rebaixado e conquistou novamente o acesso para a elite do futebol brasileiro em 2024 sob o comando de Fábio Carille. Em 2024 foi a vez do Athletico-PR cair justamente no ano do seu centenário e jogar a segunda divisão em 2025. O time voltou à elite como vice-campeão no ano seguinte.
Escalações:
ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)
Santos; Arthur Dias, Terán e Esquivel; Benavídez, Portilla, Zapelli e Léo Derik; Julimar, Mendoza e Viveros.
SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)
Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Vini Lira; João Schmidt, Gabriel Menino e Gabriel Bontempo; Miguelito, Rony e Thaciano.
Desfalques:
Neymar (poupado)
Gabriel Barbosa (poupado)
Adonis Frías (panturrilha)
Zé Rafael (tendinite patelar)
Willian Arão (panturrrilha)
Por opção técnica: Tiquinho, Alexis Duarte, JP Chermont e Nadson
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias