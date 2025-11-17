Torcidas organizadas do Santos repudiam ação da PM no jogo contra o Palmeiras

As principais torcidas organizadas do Santos, a Torcida Jovem, a Força Jovem e a Sangue Jovem, emitiram uma nota nesta segunda-feira (17) repudiando as ações da Polícia Militar durante e após a partida contra o Palmeiras.

continua após a publicidade

O jogo ocorreu no último sábado (15), na Vila Belmiro, em rodada atrasada do Campeonato Brasileiro. O Peixe venceu por 1 a 0, com gol de Rollheiser.

Durante o intervalo, o árbitro Raphael Claus demorou para autorizar o início do segundo tempo devido a uma confusão entre policiais e torcedores que estavam no camarote térreo, ao lado do banco de reservas do Alviverde.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

No fim da partida, uma confusão generalizada tomou conta do entorno e do interior do estádio após o uso de gás de pimenta por parte da polícia.

Em nota, o Santos lamentou o ocorrido, manifestou solidariedade aos que foram afetados e reforçou o compromisso de promover um ambiente seguro para seus torcedores. O clube também informou que solicitará esclarecimentos às autoridades competentes e se colocou à disposição para apurar os acontecimentos.

continua após a publicidade

Torcida do Santos recepcionou o ônibus do time nos arredores da Vila Belmiro. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

As torcidas organizadas afirmaram que membros da diretoria foram agredidos enquanto defendiam seus torcedores. O assessor da presidência, Júnior Bozella, e o membro efetivo do Conselho Deliberativo, Emerson Cholbi, estavam no camarote térreo durante a confusão.

A nota ainda relata que os episódios de violência começaram na própria festa de recepção ao ônibus do clube, na Vila Belmiro. Depois, no episódio do camarote térreo, os santistas que caíram na confusão teriam sido covardemente agredidos, mesmo com a presença de famílias e crianças.

O que vem pela frente:

O Santos volta a campo nesta quarta-feira (19), contra o Mirassol, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Todos os ingressos para a partida estão esgotados.