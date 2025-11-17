Confira a escala da arbitragem para o duelo entre Santos e Mirassol

O Santos recebe o Mirassol na próxima quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe é o 16º colocado da competição, com 36 pontos. A equipe é a primeira fora da zona de rebaixamento e tem um ponto de vantagem para o Vitória, 17º colocado.

O Alvinegro Praiano deverá novamente contar com a força de sua torcida, que lotou o estádio no clássico contra o Palmeiras, no último sábado (15). Mais uma vez, o tradicional corredor de fogo receberá o ônibus do Santos na chegada à Vila Belmiro.

As equipes já se enfrentaram duas vezes nesta temporada. No primeiro turno, o time do interior de São Paulo venceu no Maião por 3 a 0. Já no primeiro jogo do ano, pelo Paulistão, o time da Baixada Santista triunfou por 2 a 1, em casa.

Torcida do Santos prepara recepção ao ônibus do time na chegada da Vila Belmiro. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Escala da arbitragem:

ÁRBITRO: Matheus Delgado Candançan (SP)

ASSISTENTES: Alex Ang Ribeiro (SP) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

QUARTO ÁRBITRO: Jose Mendonca da Silva Junior (PR)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Retrospecto geral:

O Mirassol nunca venceu um jogo na Vila Belmiro, acumulando sete derrotas e apenas um empate. No histórico geral de confrontos, em 15 partidas, são 10 vitórias do Santos, três empates e apenas duas vitórias do time do interior de São Paulo.

Atualmente, a equipe rival ocupa a quarta colocação na tabela, com 59 pontos, somando 16 vitórias em 33 partidas, além de 11 empates e seis derrotas. Nesta temporada, o clube completou 100 anos e celebrou a data estreando na elite do futebol brasileiro.

