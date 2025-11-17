Após vitória no clássico, Santos se reapresenta mirando confronto diante do Mirassol

O Santos se reapresentou nesta segunda-feira (17), após um dia de folga. O Peixe vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, no último sábado (15), na Vila Belmiro, em partida atrasada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o clube ultrapassou o Vitória na tabela e deixou a zona do rebaixamento. Agora, ocupa a 16ª posição, com 36 pontos. Em 33 partidas, soma nove vitórias, nove empates e 15 derrotas.

O próximo compromisso será contra o Mirassol, nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), pela 34ª rodada. A equipe do interior de São Paulo é a 4ª colocada, com 59 pontos.

O elenco realizou atividades regenerativas no gramado do CT Rei Pelé, enquanto alguns jogadores, como o atacante Neymar, permaneceram na academia. Willian Arão não preocupa, apesar de ter deixado o campo com dores no clássico. Ele também fez trabalhos na parte interna, assim como Zé Rafael, Guilherme e Igor Vinícius.



Titular na final do Campeonato Paulista Sub-20 contra o São Paulo, o lateral-direito JP Chermont também não foi a campo. A decisão ocorreu no último domingo (16), em Mogi das Cruzes, e os Meninos da Vila conquistaram o título estadual nos pênaltis.

O Santos volta a treinar nesta terça-feira (18), às 16h (de Brasília), no CT Rei Pelé.

Rollheiser foi autor do gol da vitória do Santos contra o Palmeiras. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Programação da semana:

Terça-feira (18)

Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé.

Quarta-feira (19)

Santos FC x Mirassol - 21h30 - Vila Belmiro

Quinta-feira (20)

Folga

Sexta-feira (21)

Apresentação às 14h30 e treino às 15h30 no CT Rei Pelé

Sábado (22)

Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé

Domingo (23)

Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé

Viagem para Porto Alegre de tarde

Segunda-feira (24)

Internacional x Santos FC - 21h - Beira-Rio