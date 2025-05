Visual novo de Neymar em Santos x CRB repercute na web

Com Neymar na arquibancada, o Santos empatou por 1 a 1 com o CRB pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (01), na Vila Belmiro. O camisa 10 apareceu de visual novo. O jogador adotou o bigode e virou assunto na web, confira:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Visual novo de Neymar em jogo do Santos viraliza

O primeiro gol do jogo foi marcado por Rollheiser no fim da primeira etapa, após cobrança de escanteio de Guilherme. O CRB voltou melhor para o segundo tempo e empatou aos 11 minutos com Breno Herculano.

No final da partida, Gabriel Brazão defendeu um pênalti batido por David da Hora. Gil fez falta em Mikael. Na busca pela virada, o Peixe perdeu Escobar expulso. A torcida do Santos protestou após o apito final gritando 'time sem vergonha'.

continua após a publicidade

O duelo de volta está marcado para o dia 22 de maio, no Rei Pelé (AL), às 21h30 (de Brasília). Quem vencer o jogo, avança para as oitavas de final. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. A equipe classificada ganha R$ 2.315.250.

Neymar acompanha o duelo entre o Santos e o CRB direto dos camarotes da Vila Belmiro, pela Copa do Brasil. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Ficha técnica:

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 X 1 CRB

3ª FASE DA COPA DO BRASIL - JOGO DE IDA

📆 Data e horário: quinta-feira, 01 de maio, 18h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro (Santos)

🥅 Gols: Rollheiser (46'/1ºT); Breno Herculano (12'/2ºT)

🧑‍🤝‍🧑Público: 10.350

🚨Renda: R$ 555.007,50

continua após a publicidade

ESCALAÇÃO DO SANTOS (Técnico: Cléber Xavier)

Gabriel Brazão; Aderlan (Leo Godoy), Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca (Tomás Rincón) e Rollheiser (Luca Meirelles), Gabriel Veron (Matheus Xavier), Guilherme (Deivid Washington) e Tiquinho Soares.

ESCALAÇÃO DO CRB (Técnico: Eduardo Barroca)

Matheus Albino; Weverton, Henri, Segovia Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Gegê (Fernando Henrique) e Danielzinho (Lucas Kallyel); Thiaguinho (Vinicius Barata), Douglas Baggio (David da Hora) e Breno Herculano (Mikael).