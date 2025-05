Cléber Xavier lamenta empate na estreia do Santos pela Copa do Brasil

O Santos empatou por 1 a 1 com o CRB nesta quinta-feira (01), na Vila Belmiro, pela terceira fase da Copa do Brasil.

O Peixe abriu o placar com Rollheiser, que marcou o primeiro gol com a camisa do clube depois de nove partidas. O CRB voltou melhor para o segundo tempo e empatou aos 11 minutos com Breno Herculano.

Após o duelo, uma confusão tomou conta na porta do vestiário e da sala de impresa com uma briga entre a torcida organizada e a Polícia Militar. O confronto continuou no entorno da Vila Belmiro.

O técnico Cléber Xavier disse que tinha o conhecimento de que uma derrota poderia impactar no comportamento da torcida.

-Tivemos a invasão no CT antes da partida. Sabíamos que, se o resultado não viesse, a pressão continuaria. Nos dois treinos que tivemos, além de trabalharmos as questões táticas do jogo, focamos também no aspecto mental dos atletas. Analisando a partida, acredito que não conseguimos chegar com qualidade ao segundo terço do campo, apesar das nove finalizações. A bola queimou, erramos muitos passes, abusamos das bolas longas e não conseguimos retomar a confiança. O gol nos deu um pouco de tranquilidade, mas, quando começamos a fazer as substituições, acabamos sofrendo o gol de empate. O segundo tempo virou um jogo aleatório. O Matheus e o Deivid entraram bem, assim como o Léo e o Rincón. Acho que conseguimos equilibrar a partida e ocupar mais o campo adversário, mas não fomos efetivos nas finalizações - explicou Xavier.

A relação de Guilherme com a torcida:

O atacante Guilherme não marca gol há mais de dois meses e foi novamente vaiado pela torcida. Ele deixou o gramado depois de sentir dores na coxa direita e foi substituído por Deivid Washington.

Cléber Xavier comentou sobre o momento do artilheiro do Campeonato Paulista deste ano.

-Quando a gente chega rápido, precisa tomar decisões rápidas. Entre as decisões que eu tomei, estava a de trazer os jogadores que estavam mais pressionados, como o Pituca e o Guilherme, em condições melhores. Conversei com os dois, e eles se colocaram à disposição para enfrentar essa situação com a cabeça forte. Infelizmente, a resposta não veio. O Guilherme sentiu uma lesão, e o Pituca fez um jogo apenas mediano. Com o tempo, vamos conversar com a direção e nos situar melhor no clube em outros aspectos - explicou.

O jogador será reavaliado nesta sexta-feira (02) para saber se tem condições de enfrentar o Grêmio, pelo Brasileirão. A partida será no próximo domingo (04), às 16h, na Arena do Grêmio.