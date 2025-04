Torcedor norueguês fanático pelo Santos visita elenco no CT Rei Pelé

André ‘Noruega’ Østgaard, um torcedor ilustre do Santos, realizou o sonho de conhecer Neymar no CT Rei Pelé. O norueguês visitou o local nesta sexta-feira (11) e tirou foto com os jogadores do elenco santista.

Ele conheceu o Peixe em 2003, durante visita a um tio brasileiro que mora em Itu, no interior de São Paulo. Porém, foi em 2011 que se apaixonou de vez pelo Alvinegro ao assistir a campanha do título da Libertadores.

Torcedor ilustre da Noruega visita CT Rei Pelé com a família e tira foto com o elendo. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Conheça o Norueguês:

Um vilarejo com pouco mais de mil habitantes chamado Knapstad, na Noruega, abriga um torcedor fanático do Santos Futebol Clube. Você pode estar pensando que ele é algum brasileiro que mudou-se para o país nórdico. Mas não, André Østgaard é nascido e criado na pequena vila norueguesa, e se apaixonou pelo Peixe a mais de 10 mil kms de distância.

-Estou tremendo! Em 2013, eu fui lá em Barcelona, tentei encontrar ele e não consegui. Em 2015, fui para Londres no jogo da Seleção Brasileira contra o Chile, fiquei na porta do hotel e também não consegui. Cheguei a ir em Paris também e nada. Ele (Neymar Jr) é razão da minha família, eu virei santista por causa dele, em 2011. Em 2016 eu larguei minha vida na Noruega e vim para o Santos, aprendi português e na sequência encontrei minha esposa, tive minhas filhas. E depois retornei para a Noruega. Então tudo é por causa dele. Sem o Neymar Jr eu não teria minha família, então devo tudo a ele. Agora, poder conhecer ele, abraçar, contar minha história, é uma sensação incrível. Não tenho palavras, estou tremendo. Hoje é um dos melhores dias da minha vida - relatou o torcedor emocionado

De férias, André ‘Noruega’, como é conhecido pelos santistas na internet, permanecerá no Brasil até o próximo dia 4 de maio e assistirá todos os jogos do Peixe no período.

O primeiro compromisso será no próximo domingo (13), contra o Fluminense, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.